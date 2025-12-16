Разделы

Валидата

Валидата

Корпоративные информационно-телекоммуникационные системы с использованием средств криптографической защиты информации
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 «Диасофт» выпустил новую версию решения «Цифровой рубль Банка России» с расширенной функциональностью Альбома электронных сообщений 2026.01 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS» 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
08.09.2009 Ключи eToken совместимы со всеми версиями «КриптоПро CSP» 1
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP" 1
18.04.2001 "Валидата" выпустила продукты с криптозащитой "КриптоПро CSP" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Валидата и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 434 6
Check Point Software Technologies 800 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 506 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Код Безопасности 703 2
Эшелон НПО 139 2
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
InfoTeCS - СПБ - Системы практической безопасности 6 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Технократия 11 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Total Z - Тоталзед НПО 2 1
Jetcom - Джетком Офисная техника - Torus Terioprint 3 1
Амикон 17 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 5 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
КриптоЭкс 3 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 1
Cisco Systems 5224 1
Microsoft Corporation 25245 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Oracle Corporation 6873 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Trend Micro 629 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 56 1
АйТи 1440 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 13 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 3 1
Аконит НПО 17 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Visa International 1974 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
ЦИАН - CIAN 165 1
Газпром ПАО 1418 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 587 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Электронная Москва АО 28 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4786 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 464 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
3D сканер 59 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 385 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3959 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3353 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1474 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2088 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
Валидата - Курьер-Шлюз-CSP 3 3
КриптоПро CSP СКЗИ 227 3
Валидата - Курьер-LN-Про 2 2
Валидата - Корвет-CSP 2 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 1
FreePik 1446 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Signal-COM Notary-Pro 6 1
Microsoft Windows 16342 1
Aladdin JaCarta LT 29 1
Zecurion DLP 67 1
Linux OS 10920 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1314 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 1
Конусов Андрей 86 1
Гонебный Игорь 8 1
Манкос Юлия 13 1
Басов Алексей 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Южная Корея - Республика 6864 1
Казахстан - Республика 5800 1
Украина 7796 1
Индия - Bharat 5702 1
Канада 4985 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Таиланд - Королевство 868 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Кипр - Республика 579 1
Сербия - Республика 355 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
Уганда - Республика 89 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Infosecurity - выставка 63 1
