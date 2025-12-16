Разделы

«Диасофт» выпустил новую версию решения «Цифровой рубль Банка России» с расширенной функциональностью Альбома электронных сообщений 2026.01

Банк России 30 сентября 2025 г. опубликовал новый технологический документ – Альбом электронных сообщений для платформы Цифрового рубля – 2026.01. Обновленные форматы вступают в силу с 1 января 2026 г. Дополнительно 29 октября 2025 г. были опубликованы разъяснения по порядку проведения X2G-платежей, уведомления клиентов и выполнения пост-контроля ПОД/ФТ.

Компания «Диасофт» реализовала все необходимые изменения в решении «Цифровой рубль Банка России», направив его новую версию всем банкам-клиентам 10 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В состав решения входит эмулятор платформы цифрового рубля. Он позволил установить и протестировать новый Альбом электронных сообщений, проверить работоспособность сквозных бизнес-процессов до 1 декабря 2025 г. (официальной даты предоставления тестового стенда-«песочницы» Банком России).

Кроме того, уже в декабре 2025 г. «Диасофт» расширил функциональность решения с учетом обобщенного проектного опыта российских банков-участников платформы цифрового рубля и собственных исследовательских работ.

Особенности обновленного решения «Цифровой рубль Банка России»

Возможность использования (на выбор) любого российского средства защиты информации (СЗИ) и построения удостоверяющих центров, предоставляемых компаниями «КриптоПро», «Инфотекс» и «Валидата».

Полная поддержка процедур проведения антифрода (Указание Банка России от 05.11.2024 № 6928-У), ПОД/ФТ (Федеральный закон от 23.05.2025 № 105-ФЗ ), универсального QR-кода, включая обновленную статусную модель и схему безбумажного электронного документооборота с клиентами и сотрудниками банка, участвующими в сквозных бизнес-процессах.

Использование системного программного обеспечения с гарантированным уровнем доверия – СУБД Digital Q.DataBase (сертификат ФСТЭК от 27.08.2024 № 4843), платформы контейнеризации Deckhouse Platform Certified Security Edition (сертификат ФСТЭК от 04.10.2024 № 4860) – для соответствия требованиям, предъявляемым к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) и значимым объектам критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

Дмитрий Зубарев, УЦСБ: За 3-4 года можно прийти от точечного усиления к созданию неприступного периметра
Безопасность

Открытое API для интеграции с популярными системами дистанционного банковского обслуживания собственной разработки и продуктами третьих компаний в мобильном приложении и веб-версии.

Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Вторая половина 2025 г.а была отмечена значительным ростом нормативных и технологических нововведений. Стимул дало утверждение Федерального закона от 23.07.2025 № 248-ФЗ, закрепившего сроки запуска цифрового рубля в кредитных организациях России. Это поменяло отношение к цифровому рублю со стороны банковского сообщества: с просто интересной финансовой инновации – на вызов, запуск национального платежного инструмента в определенный срок, с требуемой функциональностью и показателями операционной надежности. Возможно, поменяется и ландшафт разработчиков таких решений – будут отвергаться сырые, ненадежные, дорогостоящие продукты, и на первый план начнут выходить производственные команды, создающие продукты и проекты «под ключ» по лучшим российским и мировым практикам. Мы и наши партнеры никогда не останавливаемся на достигнутом. Нашим клиентам нравится единая точка ответственности и единый центр компетенции, что важно для таких сложных технологических проектов. За последний квартал еще два банка выбрали наше решение и подход к автоматизации операций с цифровым рублем».

«Цифровой рубль Банка России» входит в состав Digital Q.E-Payments, которое включено в реестр российского программного обеспечения (запись №18343 от 2 августа 2023 г.). Решение может быть интегрировано в любой ИT-ландшафт.

Digital Q.E-Payments соответствует требованиям, предъявляемым к автоматизации ЗОКИИ, а его функциональность подтверждена реальным опытом практической эксплуатации и успешными результатами тестов.

