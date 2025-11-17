Разделы

ГПБ ГС-инвест Avanpost PKI


Avanpost PKI - управление жизненным циклом объектов инфраструктуры открытых ключей из единого центра

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.11.2025 Розничная сеть «Магнит» и Avanpost автоматизировали управление сертификатами и электронными подписями 1
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции 1
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов 1
15.06.2022 «Аванпост» автоматизировал управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в управляющей компании «Первая» 1
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 2
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами 1
25.04.2022 Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом 1
01.03.2022 Система Avanpost PKI интегрирована с удостоверяющими центрами ФНС России и Федерального казначейства 1
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
02.12.2021 Система Avanpost PKI поддерживает работу со всеми типами ключевых носителей ФОРОС 1
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 1
23.11.2018 Avanpost внедрил комплексное решение на базе IDM и PKI в «Мультикарте» 2
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» 1
30.08.2018 «Аванпост» представил решение для автоматизации корпоративных удостоверяющих центров 1
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ 1
08.02.2018 Крупнейший российский разработчик систем ИТ-идентификации идет за рубеж, избегая «русского следа» 1
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 1
27.09.2016 Программные продукты «Аванпост» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
31.05.2016 Avanpost PKI интегрирован со средством защиты от несанкционированного доступа «Аккорд-АМДЗ» 1
01.03.2016 Avanpost PKI интегрирован с сервером электронной подписи «КриптоПро DSS» 1
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка 1
21.10.2015 «Аванпост» перешел на мультипродуктовую модель бизнеса и выпустил новую версию ПК Avanpost 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано» 1
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
26.02.2015 ФТС России выбрала Avanpost PKI в качестве одного из ключевых элементов системы ИБ 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 27
IBM - International Business Machines Corp 9547 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 431 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 3
МегаФон 9809 3
СмартПарк 7 2
Siemens AG - Siemens Group 2627 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 434 2
Oracle Corporation 6857 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 901 2
Ростех - РТ-Информ 143 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 64 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Газинформсервис - ГИС 403 1
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
One Identity 11 1
Okta 18 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 30 1
Mirantis - Мирантис 36 1
ForgeRock 3 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Alfresco Software 148 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Валидата 7 1
Jelastic 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 473 1
Maykor Expertek - Экспертек 32 1
Системы документооборота 511 1
1IDM - Один АйДиЭм 8 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1235 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1126 1
Ростелеком 10268 1
Docsvision - ДоксВижн 1030 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 545 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 521 3
Северсталь ПАО - Severstal 555 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
РЖД - Российские железные дороги 1994 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Почта России ПАО 2232 1
РВК - Российская венчурная компания 555 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 336 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1004 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4834 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1988 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 2
Федеральное казначейство России 1873 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5753 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3510 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1449 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2807 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3378 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2142 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 381 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12207 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4742 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 7
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 693 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4137 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1883 6
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22873 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7010 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4421 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11475 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13266 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10287 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11333 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 928 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12274 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 935 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12293 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2578 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8634 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1363 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 852 2
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 91 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1005 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1751 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3995 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12962 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1009 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 13
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 32 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 4
Linux OS 10827 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1505 3
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 3
Microsoft Windows 16272 3
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 34 3
Aladdin JaCarta PKI 87 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2013 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 329 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 931 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 524 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 33 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Siemens Teamcenter 68 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 113 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
Apache ActiveMQ 32 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Workflow 3 1
Linux - Debian GNU 527 1
Signal-COM Notary-Pro 6 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
ReactOS 14 1
Microsoft Windows 11 698 1
СКЗИ Форос 2.Базис 2 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
IBM Tivoli 284 1
Конусов Андрей 86 10
Санин Александр 39 4
Галкин Евгений 8 4
Гриценко Андрей 3 2
Василевский Дмитрий 2 2
Чачава Александр 114 2
Степанюк Михаил 76 2
Сульгин Сергей 47 1
Черногоров Андрей 65 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Махновский Александр 9 1
Сушкевич Антон 67 1
Литвинов Игорь 10 1
Соколова Марина 4 1
Венедиктова Мария 8 1
Белов Василий 68 1
Богомолов Андрей 21 1
Решетков Александр 5 1
Челышев Сергей 11 1
Плотникова Наталья 8 1
Андрианов Иван 11 1
Доний Марина 1 1
Костенко Кирилл 1 1
Лаврешин Геннадий 3 1
Путин Владимир 3330 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Яппаров Тагир 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14457 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 403 1
Казахстан - Республика 5780 1
Беларусь - Белоруссия 6012 1
Украина 7776 1
Европа 24602 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1348 1
Америка Латинская 1876 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1174 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4248 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2404 1
Азия - Азиатский регион 5730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2898 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Израиль 2781 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 13
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 941 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10139 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4390 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6639 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3170 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 2
Мертвые души 42 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6324 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6870 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2288 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
Экономический эффект 1194 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2465 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 585 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 230 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3678 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5928 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1625 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 549 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 540 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 594 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6199 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2943 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 618 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1066 1
TAdviser - Центр выбора технологий 424 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3725 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 1
Merlion Academy 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 969 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
