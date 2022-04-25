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Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Merlion продолжает активно развивать портфель импортонезависимых продуктов – в апреле 2022 г. подписано дистрибьюторское соглашение с российским разработчиком систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, компанией «Аванпост». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Аванпост» работает на рынке информационных технологий с 2007 г. В линейке решений компании представлены: Avanpost IDM – система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам предприятия; Avanpost PKI – система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра; Avanpost FAM – система единой аутентификации сотрудников в корпоративных ресурсах организации; Avanpost Web SSO – система единой аутентификации пользователей в порталах и внешних приложениях.

Все эти продукты теперь доступны партнерам Merlion. А поскольку они разработаны с учетом требований законодательства России (№152ФЗ, СТО БР ИББС, нормативные документы ФСТЭК и ФСБ, PCI DSS), входят в Единый реестр отечественного ПО, а также сертифицированы в структурах ФСТЭК России, их можно рекомендовать системным интеграторам для участия в проектных поставках, тендерах и конкурсах. Стоит отметить, что решения «Аванпост» успешно работают и как самостоятельные продукты, и легко интегрируются в единый программный комплекс, позволяя компаниям-заказчикам автоматизировать все процессы, связанные с контролем и управлением доступом.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion: «Подписание дистрибьюторского соглашения с компанией «Аванпост» поможет нам быть еще более гибкими в работе с партнерами - системными интеграторами. Под разные проекты, как правило, формируется ряд предложений и большое значение – особенно сейчас – имеет наличие у дистрибьютора широкого ассортимента программных решений именно российского происхождения. Для более эффективной работы в рамках проектной дистрибуции мы выделяем мощные ресурсы, например, для работы с продуктами Avanpost уже начали формировать команду из коммерческих и технических специалистов, которые окажут содействие партнерам в их подготовках к проектам».

«В текущей непростой ситуации, связанной с уходом с рынка большого числа зарубежных производителей, наша основная задача сейчас – оказать российскому бизнесу максимальную поддержку. Гибкий функционал систем линейки Avanpost позволяет реализовать все возможные требования заказчика по аутентификации и управлению доступом исходя из его бизнес-задач, и обеспечивает соответствие требованиям законодательства РФ. Мы запустили специальную программу по льготному переходу с западных продуктов на наши решения и рассчитываем, что совместно с крупнейшим в нашей стране ИТ-дистрибьютером Merlion, сможем сделать отечественные решения доступными еще большему количеству российский компаний», - сказал Александр Санин, коммерческий директор компании «Аванпост».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Компания «Аванпост» – российский разработчик систем идентификации и управления доступом. Аванпост работает на рынке информационных технологий с 2007 г. Сегодня на счету «Аванпост» свыше 80 успешных внедрений, при этом продукты линейки Avanpost используют более 2 млн человек. Среди клиентов Аванпост крупнейшие российские компании и государственные структуры, такие как РоссельхозБанк, Банк России, Федеральная налоговая служба России, Пенсионный фонд России, Департамент информационных технологий г. Москвы, «Мегафон», МТС Банк, «Аскона» и др.

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