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Санин Александр



29.01.2025 «Т-Банк» стал первым в России банком, импортозаместившим технологический корпоративный центр сертификации 1
19.11.2024 Миграция с Microsoft СА без переходного периода. Выпущена версия 2.0 решения SafeTech CA 1
Рынок ИТ: итоги 2023 2
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
23.09.2024 SafeTech завершила пилот по импортозамещению Microsoft CA в банке топ-20 1
08.08.2024 Банки рискуют провалить импортозамещение. Успехи есть, но сроки на грани срыва 1
24.07.2024 Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита» 1
04.07.2024 Александр Санин -

Александр Санин, SafeTech: Наш продукт будет на голову выше, чем решение от Microsoft

 1
24.04.2024 SafeTech запустил СА собственной разработки, призванный заменить иностранное решение. 1
22.01.2024 Ответственные замы по ИБ в российских банках получат 10-летний запрет на профессию за утечки данных 1
11.09.2023 SafeTech объявила об усилении команды 1
22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
11.07.2022 Минцифры планирует снизить гигантские штрафы за утечку ПД 1
04.07.2022 У российских разработчиков ПО упала выручка 1
24.05.2022 GMCS и «Аванпост» стали партнерами 1
25.04.2022 Компании Merlion и «Аванпост» подписали дистрибьюторское соглашение 1
19.04.2022 Netwell и «Аванпост» заключили партнерское соглашение 1
02.12.2021 Система Avanpost PKI поддерживает работу со всеми типами ключевых носителей ФОРОС 1
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 1
30.06.2015 Решения «Аванпост» обеспечат комплексное управление доступом для клиентов «Сервионики» 1
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1
02.11.2014 ИКТ в госсекторе России: итоги и перспективы 1
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 1
22.04.2014 Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 1
21.06.2013 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с MySQL 1
18.01.2013 Названы 3 новые угрозы для мобильных устройств 1
18.10.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с IBM Lotus Notes/Domino 1
20.09.2012 ПК Avanpost 3.0 берет под контроль работу с конфиденциальной корпоративной информацией на Android-устройствах 1
24.08.2012 Как подружить аутсорсинг и аутстаффинг с системами аутентификации 1
24.07.2012 ПК Avanpost 3.0 интегрирован с кадровой системой 1С 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Санин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 20
SafeTech - СэйфТек 88 10
Microsoft Corporation 24639 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 3
Oracle Corporation 6694 3
Broadcom - VMware 2363 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 2
8230 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Максима ГК - GMCS 359 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Yandex - Яндекс 7359 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Cisco Systems 5115 2
SAP SE 5279 2
InnoSTage - Инностейдж 144 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Google LLC 11788 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 41 1
АйТи 1367 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
X Corp - Twitter 2846 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Vocord - Вокорд 183 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 2
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 814 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Альфа-Банк 1771 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
КуйбышевАзот 16 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Федеральное казначейство России 1778 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 677 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 15
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Linux OS 9967 3
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Oracle Java - язык программирования 3076 2
Microsoft Office 3738 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 32 2
FreePik 995 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Apple iOS 7816 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Aladdin Knowledge Systems 45 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 324 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Google Gmail 946 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Apache OpenOffice 472 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 23 1
КриптоПро CSP СКЗИ 212 1
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Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2276 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Щукин Валерий 5 3
Сизоненко Григорий 39 3
Путин Владимир 3176 2
Козырев Алексей 321 2
Богомолов Андрей 21 2
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Бедеров Игорь 54 1
Венедиктова Мария 8 1
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Лихачев Антон 3 1
Степанюк Михаил 68 1
Бадретдинов Тимур 5 1
Серебряникова Анна 72 1
Ковалев Дмитрий 35 1
Блинов Олег 5 1
Уваров Родион 3 1
Горбункова Елена 6 1
Сульгин Сергей 46 1
Городищев Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 4
Украина 7615 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 2
Европа Западная 1482 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Япония 13292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Индия - Bharat 5453 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3528 1
Африка - Африканский регион 3480 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
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Европа 21778 1
Азия - Азиатский регион 5536 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 1
Израиль 2732 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Филиппины - Республика 565 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Индонезия - Республика 957 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 993 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 4
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 3
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1138 3
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 1
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