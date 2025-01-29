Санин Александр
Санин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Щукин Валерий 5 3
|Сизоненко Григорий 39 3
|Путин Владимир 3176 2
|Козырев Алексей 321 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Тимошенко Андрей 15 2
|Жиронкин Ярослав 2 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Орлик Сергей 83 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Андреев Валерий 25 1
|Альперович Михаил 15 1
|Инюцын Антон 17 1
|Василенко Александр 90 1
|Суханов Сергей 5 1
|Егоров Александр 85 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Тиунов Андрей 8 1
|Векилов Тимур 28 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Качуров Евгений 7 1
|Кузнецов Станислав 128 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Хмельницкий Алексей 10 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Лихачев Антон 3 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Бадретдинов Тимур 5 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Блинов Олег 5 1
|Уваров Родион 3 1
|Горбункова Елена 6 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Городищев Алексей 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1867 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Известия ИД 627 1
|Незыгарь - Telegram-канал 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 3
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|CNews Fast рейтинг 46 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
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