Подтверждена совместимость службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA

«Группа Астра» и SafeTech Lab объявляют о завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: службы каталога ALD Pro и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. Этот этап подтвердил готовность решений к взаимодействию, открывая новые возможности для бизнеса в сфере управления цифровой инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro — cлужба каталога для Linux-систем, обеспечивающая централизованное управление ИТ-инфраструктуры с помощью групповых политик с использованием веб-интерфейса. Решение поддерживает автоматизированную установку ОС и программного обеспечения на доменные ПК по сети, организацию удаленного доступа к рабочим станциям и мониторинг.

SafeTech CA — корпоративный центр сертификации, способный заменить Microsoft CA, используемый ранее для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования и других компонентов ИТ-ландшафта.

Совместная работа решений упрощает процесс выпуска сертификатов для пользователей: данные передаются в удостоверяющий центр напрямую по протоколу LDAP, обеспечивая безопасную двухфакторную аутентификацию в любых корпоративных сервисах и приложениях.

В ближайшее время партнеры планируют расширить сотрудничество, сосредоточившись на двух ключевых направлениях: автоматизации настройки рабочих станций для двухфакторной аутентификации при входе в операционную систему и выдачи сертификатов через удостоверяющий центр при развертывании компонентов ALD Pro, включая контроллеры домена и серверы репозиториев.

Эти шаги позволят клиентам быстрее внедрять решения с минимальными затратами, повышая уровень безопасности и удобства управления ИТ-инфраструктурой.

«Интеграция ALD Pro и SafeTech CA позволяет автоматизировать критически важные процессы управления сертификатами, что особенно актуально в условиях постоянного роста количества кибератак и ужесточения требований к информационной безопасности», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Совместимость SafeTech CA со службой каталога ALD Pro расширяет возможности построения полноценных инфраструктур управления цифровыми сертификатами в российских компаниях и приближает нас к достижению цифрового суверенитета», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab (SafeTech Group).