Подтверждена совместимость корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed CM

Компании SafeTech Lab и «Индид» подтвердили совместимость своих продуктов — корпоративного центра сертификации SafeTech CA и программного комплекса Indeed Certificate Manager (Indeed CM), предназначенного для управления инфраструктурой открытых ключей (PKI).

Технологическая интеграция Indeed CM и SafeTech CA позволяет отечественным компаниям не зависеть от решений иностранных поставщиков. С помощью этих продуктов организации могут выстроить современную и удобную PKI-инфраструктуру на базе российского программного обеспечения, используя привычные инструменты автоматизации управления жизненным циклом технологических сертификатов.

Indeed Certificate Manager (Indeed CM) — программный комплекс, реализующий централизованную политику управления цифровыми сертификатами, контроля использования ключевых носителей и мониторинга состояния компонентов PKI.

SafeTech CA — универсальный корпоративный центр сертификации, способный заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования и других компонентов ИТ-ландшафта.

Интеграция Indeed CM и SafeTech CA дает возможность: построить PKI-инфраструктуру на основе российского ПО для реализации стратегии импортозамещения; обеспечить централизованное управление сертификатами в гибридных ИТ-средах; снизить затраты на администрирование; повысить уровень информационной безопасности.

«Создание надежной PKI-инфраструктуры в современной гетерогенной среде — это не просто вопрос замены зарубежных решений на отечественные аналоги. Ключевая задача — гарантировать технологическую совместимость российских продуктов, чтобы переход был не только быстрым и бесшовным, но и привнес реальные улучшения в процессы управления цифровыми сертификатами. Благодаря интеграции SafeTech CA с Indeed CM мы можем предложить рынку лучшие инструменты для обеспечения безопасности PKI», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«В условиях ограничений со стороны западных вендоров крайне важно обеспечивать импортонезависимость и безопасность инфраструктуры российских компаний. В рамках партнерства с SafeTech Lab мы расширили возможности нашего программного комплекса Indeed CM для взаимодействия с другими продуктами — теперь он поддерживает работу с центром сертификации SafeTech СA. Совместимость этих решений гарантирует клиентам, что продукты можно будет внедрить так же быстро, как привычные инструменты построения инфраструктуры PKI, например Microsoft CA, а использовать их будет так же удобно», — сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса «Индид».

