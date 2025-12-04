Напавшего на «Почту России» хакера поймали и посадили на 21 год. Им оказался ученый-физик из Подмосковья

Суд признал виновным в осуществлении DDoS-атак на инфраструктуру «Почты России» в 2022 г. физика из Ногинска, который отрицает свою причастность.



Ученый на скамье подсудимых

Московский областной суд вынес приговор Артему Хорошилову (внесен в перечень террористов и экстремистов) за DDoS-атаки на объекты «Почты России», сообщила Генеральная прокуратура России на своем сайте.

Подсудимого признали виновным по ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации), а также по ст. 275 УК России (государственная измена), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК России (приготовление к совершению диверсии), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 223.1 УК России (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Его приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в размере 700 тыс. руб.

«Почта России» Кроме хакерских атак на «Почту России» ученого обвинили в госизмене и попытке провести диверсию на железной дороге

Хорошилов — кандидат физико-математических наук, родом из Ногинска Московской области (по данным ТАСС), был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в апреле 2025 г.

DDoS-атака на критическую инфраструктуру

Хорошилов закончил МФТИ. После защиты кандидатской диссертации работал в Институте общей физики РАН (отдел низких температур и криогенной техники) и подрабатывал репетитором, как выяснил РБК. Арестовали его в декабре 2023 г., обвинив в атаке на критическую инфраструктуру.

По данным прокуратуры, в мае 2022 г. физик получил в Telegram-канале инструкции по проведению DDoS-атаки на серверы «Почты России». Атака была осуществлена в августе того же года с 500 устройств, включая домашний компьютер Хорошилова, на котором была обнаружена хакерская программа.

Следствие утверждает, что Хорошилов действовал в интересах Украины. Позже ему предъявили также обвинение в госизмене и попытке организовать взрыв на железной дороге.

Обвиняемый признал, что перевел почти 700 тыс. руб. украинским фондам, «находясь в сильном шоковом состоянии из-за эмоциональных переживаний», но участие в хакерской атаке отрицал. По его словам, он скачал программу для DDoS-атак только для проверки ее работоспособности.

Информационная безопасность на «Почте России»

«Почта России» запустила масштабную программу по повышению киберустойчивости. Заместитель генерального директора по цифровой трансформации Дмитрий Чудинов в своем выступлении на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. представил проект по созданию результативной ИБ-системы, который охватит всю инфраструктуру компании в России.

Планируется защитить 38 тыс. почтовых отделений, четыре центра обработки данных, 28 критически важных объектов, 83 управления федеральной почтовой связи, 11 логистических центров и тысячи объектов логистики. Группа компаний «Солар» станет генеральным архитектором проекта. «Лаборатория Касперского» обеспечит защиту логистического и офисного сегментов. Positive Technologies возьмет на себя кибербезопасность корпоративного сегмента.

За 2020-2024 г. и первую половину 2025 г. руководство «Почты России» израсходовало на ИТ-инфраструктуру 1,922 млрд руб., что оказалось, как выяснила Счетная плата, на миллиард больше, чем следовало.