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Бадретдинов Тимур

СОБЫТИЯ


05.10.2026 В первом полугодии 2026 г. рынок систем резервного копирования в России вырос на 18% 1
04.07.2022 У российских разработчиков ПО упала выручка 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты 1
18.07.2018 «Много.ру» перешла на технологии Microsoft с помощью «Системного софта» 1
11.12.2017 «Системный софт» создал систему совместной работы в «Доме энергии» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Бадретдинов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 5
Microsoft Corporation 25872 4
Broadcom - VMware 2624 2
InnoSTage - Инностейдж 224 1
Lavtech - Лавтек - Mnogo.ru - Много.ру 4 1
SAP SE 5631 1
Veeam Software 345 1
9703 1
Oracle Corporation 7110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3186 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Selectel - Селектел 557 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 550 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 197 1
Холдинг Аква 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13883 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2370 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2596 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24741 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13811 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2259 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6133 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12353 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2069 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 181 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 645 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 369 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13302 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4226 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6838 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8478 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35843 1
Умные платформы 2017 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28567 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8741 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7321 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1419 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9431 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5262 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9603 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3372 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2300 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13020 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3262 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 378 1
Microsoft Exchange Online 113 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1711 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 2
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Google Android 15369 1
Apple iOS 8653 1
Новые облачные технологии - МойОфис 969 1
Microsoft Office 4225 1
Microsoft Windows 17015 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 526 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 747 1
Microsoft Office 365 1056 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Бальвас Юрий 1 1
Вильк Святослав 8 1
Исхаков Данияр 4 1
Минчакова Мария 2 1
Санин Александр 59 1
Пронкин Максим 1 1
Соколов Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 104 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 43 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 1
Земля - планета Солнечной системы 10905 1
Украина 7958 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58434 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16347 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54081 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1816 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8573 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11973 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2520 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5162 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1394 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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