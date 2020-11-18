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Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру

Интеграция Инфраструктура Облака

Компания Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, завершила проект по миграции инфраструктуры производителя минеральных вод «Холдинг аква» на облачный сервис Selectel на базе VMware. Миграция из облака другого крупного российского провайдера позволила масштабировать ИТ-инфраструктуру компании в четыре раза при сохранении того же уровня ежемесячных затрат.

Проект был осуществлен на шести разных площадках «Холдинга аква», включая головной офис в Москве, заводы в Ессентуках и Железноводске, а также склад в Минеральных водах. Решение о старте проекта было принято в связи с тем, что у «Холдинга аква» появилась необходимость существенно увеличить ресурсы ИТ-инфраструктуры и количество ее пользователей, а также обеспечить ее отказоустойчивость для поддержки непрерывности бизнеса.

Миграция проведена в несколько этапов. Сначала инфраструктура «Холдинга аква» была перенесена в облако VMware Selectel. Затем была настроена гибридная конфигурация с облачной платформой для совместной работы и управления устройствами, после чего специалисты Syssoft осуществили миграцию с бесплатного почтового сервиса на корпоративный почтовый сервис известного вендора.

В рамках проекта реализован защищенный доступ через VPN сотрудников «Холдинга аква» к сервисам «1С», терминальному серверу, файловому хранилищу, телефонии Avaya, внутренним системам. Помимо этого, команда Syssoft настроила постоянное резервное копирование инфраструктуры с возможностью гранулярного восстановления с применением решения Veeam.

«Сегодня сложно представить успешную компанию без применения современных технологий. Например, в период пандемии, когда все мы в той или иной степени ограничены в своих действиях и передвижениях, важно обеспечить и сохранить работоспособность компании в удаленном режиме. Нам это удалось, в том числе, благодаря сотрудничеству с командой Syssoft, которая последовательно провела миграцию ИТ-инфраструктуры в облачный сервис», — сказал Святослав Вильк, генеральный директор «Холдинга аква».

Облако на базе VMware позволяет развертывать безопасную масштабируемую инфраструктуру корпоративного уровня для бизнес-критичных сервисов и задач любой сложности. Среди основных преимуществ такого облака: легкое управление инфраструктурой, полная функциональность VMware и служба поддержки 24/7.

«Все больше компаний полностью переносят свои ресурсы в облака: так и в этом проекте изначальным посылом было “ничего на земле”. Мы увеличили количество пользователей с 30 до 130 рабочих мест, сохранив общий уровень ежемесячных затрат на виртуальные ресурсы и поддержку. Следующий этап нашего сотрудничества — проработка проекта по катастрофоустойчивости, на базе глобального провайдера AWS», — сказал Тимур Бадретдинов, руководитель отдела инфраструктурных решений компании Syssoft.

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