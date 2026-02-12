Разделы

Россия СКФО Ставропольский край Железноводск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск

СОБЫТИЯ


12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России 1
12.02.2026 T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае 1
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края 1
18.08.2025 Не только Кавминводы: «МегаФон» определил самые популярные туристические места Ставрополья 1
24.06.2025 Сезон в разгаре: T2 усилила сеть в курортно-оздоровительных зонах Ставропольского края 1
10.03.2025 «МегаФон»: у ставропольцев вырос интерес к отдыху на природе 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
31.10.2024 «МегаФон»: турпоток на ставропольские курорты увеличился в полтора раза 1
02.09.2024 «МегаФон» прокачал связь для ставропольских студентов 1
18.04.2024 Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее в столице СКФО 1
11.03.2024 Направления в начале года, популярность которых сильно выросла 1
16.02.2024 Российский инфраструктурный гигант потратит на сервера и СХД треть миллиарда 1
16.02.2024 Россияне в 3 раза чаще стали бронировать санатории 1
19.05.2023 Цифровая платформа «Росатома» работает на всей территории Ставрополья 1
27.04.2023 «Билайн» ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод 1
23.09.2022 «Росатом» представил в Таджикистане технологии для развития городской и производственной среды 1
09.08.2022 «Умный город» «Росатома» стал доступен из облака 1
25.05.2022 Русский смарт-сити среди Кавказских гор 3
24.05.2022 «Росатом» и Железноводск завершили второй этап цифровизации города-курорта 3
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями 2
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 3
04.03.2020 «Билайн» поможет создать умную городскую среду на базе больших данных и ИИ в Ставропольском крае 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 2
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
30.11.2011 Polymedia создала учебные центры для подготовки энергетиков в восьми филиалах ФСК ЕЭС 1
20.04.2011 3G-сеть «Билайн» появилась в новых населенных пунктах региона Кавказских Минеральных Вод 1
22.07.2010 «МегаФон» расширяет тестовые зоны 3G в Ставропольском крае 1
03.11.2009 «Билайн» запустил 3G в Калмыкии 1
28.10.2009 «ВымпелКом» запустил 3G в крупных и малых городах Ставропольского края 1
20.04.2005 Связь на кавказском курорте стала интеллектуальнее 1
04.07.2003 "РусСДО" завершил 1 этап построения сети CDMA 800 в Ставропольском крае 1
02.07.2003 АСВТ завершил первый этап создания CDMA-сети в Ставрополье 1

Публикаций - 39, упоминаний - 47

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10093 9
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 124 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 5
АСВТ 95 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3157 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 2
LG Electronics 3684 2
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Ростелеком 10412 1
Broadcom - VMware 2511 1
Yandex - Яндекс 8606 1
Veeam Software 328 1
9113 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 1
SAS Institute 1040 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Selectel - Селектел 459 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4597 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 236 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 261 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Международный аэропорт Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова 6 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Урала - Магистральных электрических сетей Урала 4 1
Холдинг Аква 7 1
Россети ФСК ЕЭС - МЭС Востока 8 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 295 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1378 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 94 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 4
Администрация Ставрополя 16 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13039 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4827 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3516 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6346 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 533 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 11
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1533 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17173 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
Умные платформы 1876 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1306 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3324 3
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23219 3
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 110 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 2
USB modem - USB модем 309 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13061 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 629 2
Росатом РИР Умный город - Умный Железноводск 4 4
Росатом РИР Умный город 7 2
LG Starex УПАТС 5 2
Искра СДО - Федеральная сеть делового обслуживания 8 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
МТС 3G-сеть 121 1
Smart Notebook 34 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
FreePik 1505 1
Avito - Авито Путешествия 51 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
ООН Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 4 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 107 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2086 1
Самойленко Игорь 55 5
Владимиров Владимир 19 5
Моисеев Евгений 6 3
Бакулин Евгений 3 3
Высочина Людмила 22 2
Сивакозов Александр 7 2
Путин Владимир 3384 2
Сухотина Ксения 28 2
Прозоров Дмитрий 59 1
Сафонов Алексей 3 1
Голубев Алексей 10 1
Лазарев Виктор 1 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Петренко Станислав 3 1
Шиханов Евгений 1 1
Вильк Святослав 1 1
Николова Елизавета 1 1
Рудометкин Сергей 1 1
Кожухов Вячеслав 1 1
Житник Роман 7 1
Михитарян Сурен 1 1
Шведов Александр 39 1
Загорулько Анатолий 2 1
Афонин Сергей 5 1
Бадретдинов Тимур 5 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1009 31
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 147 20
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 519 18
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 113 17
Россия - РФ - Российская федерация 158396 17
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 81 16
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 14
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 91 14
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 75 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 24 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 6
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 430 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 725 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2118 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Иноземцево 12 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный 13 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 24 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Светлоград 12 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1717 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1694 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5354 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 17 2
Россия - Дёмино 6 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курчатов 16 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Зеленокумск 8 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 19 2
Земля - планета Солнечной системы 10693 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1256 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 702 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 13
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1198 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 686 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Образование в России 2567 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
