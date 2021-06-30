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Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями

Цифровая платформа «Умный Железноводск» расширит свои возможности и пополнится новыми модульными вкладками. Они будут включать в себя рейтинг санаториев, рекламу, бонусную программу, магазин туристических услуг, городское управление и многое другое. Нововведения облегчат навигацию по цифровой платформе.

Реализация внедрений пройдёт за счёт гранта за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город». Благодаря этому на платформе появятся новые позиции «Городское управление», «Городские территории и общественный транспорт», «Контроль и аналитика работы администрации», «Магазин туристических услуг», «Бонусная программа», «Реклама», «Рейтинг санаториев», «Модуль Покоритель Железных гор», «Модуль опросы». Также в разделе «Туризм» появится анкетирование, а в приложении «Туристический гид» – транспорт.

В 2020 году проект «Умный город», реализованный в Железноводске совместно с АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), стал победителем конкурса Минстроя России, получив грант в 75 млн рублей для продолжения цифровизации.

Сегодня платформа «Умный Железноводск» включает в себя 35 модулей. Цифровые технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами. В городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены «умные» остановки и «умные» пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого объема ресурсов.

В настоящее время также в городе внедряется интеллектуальная система уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. Также совместно с госкорпорацией «Росатом» осуществляется тиражирование технологий «Умного города» в других муниципалитетах региона в рамках программы «Умное Ставрополье», реализуемой по инициативе губернатора края Владимира Владимирова.

Владимир Бахур

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