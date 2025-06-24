Сезон в разгаре: T2 усилила сеть в курортно-оздоровительных зонах Ставропольского края

T2 провела масштабную работу по расширению покрытия и развитию сети в Ставропольском крае к санаторно-курортному сезону. До начала периода активных поездок к природным достопримечательностям и в лечебно-оздоровительные учреждения оператор сосредоточился на усилении связи в локациях с традиционно высоким трафиком – на туристических маршрутах, в местах отдыха и санаториях, парках и скверах, а также вблизи важных транспортных узлов. Улучшения затронули 12 городов и 11 районов региона. Об этом CNews сообщили представители T2.

За три последних месяца технические специалисты T2 модернизировали в Ставропольском крае более 5% сетевой инфраструктуры и провели около 150 процедур по оптимизации работы базовых станций. Кроме того, оператор продолжил активное строительство оборудования на территории региона для обеспечения клиентов высоким уровнем сервиса: новые объекты связи появились в Ставрополе, Михайловске, Ипатово, Новопавловске и 8 районах, в числе которых Андроповский, Благодарненский, Изобильный, Кировский и другие.

Особое внимание компания уделила муниципалитетам, входящим в состав группы курортов Кавказских Минеральных Вод. Так, в Ессентуках, Кисловодске, Минеральных Водах, Пятигорске, Лермонтово и Минераловодском районе T2 увеличила скорость мобильного интернета и провела работы по расширению сети, а в Георгиевске, Железноводске, Георгиевском и Предгорном районах – установила новые базовые станции.

Все технические улучшения T2 выполняет на базе собственной сетевой инфраструктуры: сегодня она включает в себя более 1,3 тыс. сайтов и 3,5 тыс. базовых станций, которые расположены по всей территории Ставропольского края. Это позволяет оператору эффективно влиять на качество связи, а также оперативно модернизировать сеть в тех местах, где это необходимо.

Роман Житник, директор ставропольского филиала Т2: «Надежное качество связи – наш приоритет с начала работы T2 на Ставрополье. Уже на старте мы развернули эталонную сеть, в зоне которой проживает более 97% населения, а также внедрили передовые технологии: VoLTE, которая дает новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Мы продолжим непрерывно улучшать сеть в регионе. В приоритете – надежность голосовой связи, высокая скорость и емкость сети, а также доступ к цифровым сервисам не только в санаторно-курортных учреждениях, местах отдыха и на туристических маршрутах, но и в самых удаленных точках, а также малых населенных пунктах региона. Все это напрямую влияет на комфорт наших абонентов: и тех, кто живет здесь постоянно, и тех, кто приезжает на отдых и восстановление».