Россия СКФО Ставропольский край Изобильненский район Изобильный

Россия - СКФО - Ставропольский край - Изобильненский район - Изобильный

СОБЫТИЯ


30.01.2026 Повсеместная цифровизация: 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края в 2025 году получили стабильную связь 1
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края 1
24.06.2025 Сезон в разгаре: T2 усилила сеть в курортно-оздоровительных зонах Ставропольского края 1
10.06.2025 Связь МТС пришла в 19 малых сельских населенных пунктов 2
09.04.2025 К весне у дерева любви и ставропольского баобаба улучшили мобильный интернет 1
10.03.2025 «МегаФон»: у ставропольцев вырос интерес к отдыху на природе 1
08.02.2024 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на севере Ставрополья 1
14.11.2023 МТС улучшила мобильный интернет в 20 малых населенных пунктах Ставрополья 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 3
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1
13.11.2009 На юге России взорвался газопровод диаметром 1200 мм 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14510 6
МегаФон 10047 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3148 2
Ростелеком 10389 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4578 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9425 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73662 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6715 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1297 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3319 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 108 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 230 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13039 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6184 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 627 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 212 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 1
Самойленко Игорь 54 3
Стак Александр 33 2
Сивакозов Александр 7 2
Волков Григорий 3 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Высочина Людмила 22 1
Цицин Константин 9 1
Кошурников Святослав 24 1
Ковалев Иван 5 1
Житник Роман 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 15
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 515 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 111 7
Россия - РФ - Российская федерация 158034 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 44 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 22 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ипатовский район - Ипатово 15 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 24 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 37 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 73 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 16 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 77 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Нефтекумский район - Нефтекумск 18 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 90 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1683 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Светлоград 12 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Зеленокумск 8 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18759 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8202 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 698 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 458 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Солнечнодольск 5 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Благодарненский район - Благодарный 6 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1098 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46024 1
Армения - Республика 2379 1
Беларусь - Белоруссия 6067 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3303 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 637 1
Африка - Африканский регион 3577 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2701 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1908 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 958 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15225 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11435 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 2
