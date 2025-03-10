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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170358
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Россия СКФО Ставропольский край Солнечнодольск

Россия - СКФО - Ставропольский край - Солнечнодольск

10.03.2025 «МегаФон»: у ставропольцев вырос интерес к отдыху на природе 1
22.04.2024 В «городе муралов» на Ставрополье «МегаФон» ускорил мобильный интернет 2
17.06.2013 ТТК выиграл конкурс на предоставление услуг дальней связи «ОГК-2» 1
04.02.2013 В 2012 г. «Ростелеком» подключил по технологии ETTH более 1,5 тыс. домохозяйств в Ставропольском крае 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9008 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Ростелеком 9784 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20805 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3999 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10613 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7850 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13356 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7426 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 1
Самойленко Игорь 35 1
Киселева Татьяна 1 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 878 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 2
Россия - РФ - Российская федерация 145942 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 34 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 590 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 62 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 22 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Зеленокумск 8 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1217 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Россия - УФО - Свердловская область 1527 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 130 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 41 1
Россия - УФО - Челябинская область 1238 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 325 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 470 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1541 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 89 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 81 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 92 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6339 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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