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Кошурников Святослав



22.01.2025 МТС запустила LTE в двух отдаленных селах Тамбовской области 1
10.12.2024 Более 5 тысяч семей в Рассказове получили доступ к скоростному домашнему интернету МТС 1
20.06.2024 МТС включила Wi-Fi в «Дворянской усадьбе» в самом сердце соснового леса под Тамбовом 1
03.06.2024 МТС подключает райцентры Тамбовщины к широкополосному доступу в интернет 1
09.11.2023 МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G 1
17.08.2023 Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS 1
19.01.2023 Система цифрового видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность жителей Рассказово 1
16.11.2022 Села Тамбовской области начали подключать к широкополосному доступу в интернет 1
26.07.2022 МТС обеспечила безопасность агропромышленных площадок корпорации «Малком» при помощи системы интеллектуального видеонаблюдения 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Кошурников Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 9
ФОРС - Центр разработки 636 1
Почта России ПАО 2112 1
РАСК - Рассказовский свиноводческий комплекс 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9371 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8558 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1245 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6040 1
Умные платформы 1682 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Night Vision - режим ночного видения 358 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
Электронная проходная 7 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Стрельцов Андрей 60 1
Кузнецов Андрей 67 1
Перагов Андрей 18 1
Колмаков Алексей 1 1
Токарев Сергей 9 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 567 7
Россия - РФ - Российская федерация 144277 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 5
Армения - Республика 2280 4
Беларусь - Белоруссия 5667 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СФО - Иркутская область 1089 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Сосновый Бор 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2416 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 793 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8638 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2643 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4877 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 123 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5100 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2367 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Слепые зоны 109 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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