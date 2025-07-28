Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179182
ИКТ 13922
Организации 10824
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3485
Системы 25919
Персоны 77110
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Полюбина Виктория


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Ярмарки трудоустройства и обучение работников на Ставрополье будут проходить на отечественной платформе «МТС Линк» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Полюбина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 423 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15826 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13067 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25208 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3329 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6675 1
Кошурников Святослав 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 151336 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 935 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53341 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6588 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1999 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще