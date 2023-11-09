МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила работы по масштабной модернизации сети в столице Тамбовской области. Результатом стало двукратное увеличение реальных LTE-скоростей в городской черте за счет перехода телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, были переведены под высокоскоростные сети LTE. Таким образом жители областной столицы получили расширенные цифровые возможности быстрого доступа к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Тамбов стал вторым крупным населенным пунктом Тамбовской области, где МТС в 2023 г. реализовала проект по перераспределению частот 3G в пользу сети LTE. Летом 2023 г. МТС также обновила свою сеть в городе Рассказово.

В настоящий момент LTE 2100 МГц запущена на 100% базовых станций Тамбова и Рассказова, ранее работавших в 3G. Это позволило двукратно увеличить среднюю скорость мобильного интернета во всех районах этих городов, а также увеличить зону покрытия связи четвертого поколения и улучшить проникновение сигнала внутри зданий.

Увеличение зоны LTE-покрытия происходит незаметно для пользователей 3G-интернета, так как не влияет на привычный уровень качества связи. Пользователи 3G-гаджетов без поддержки LTE могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая замедления скорости передачи данных, так как оставшейся полосы достаточно для таких устройств. При этом по сравнению с гаджетами, поддерживающими LTE, скорость мобильного интернета в 3G-смартфонах будет ощутимо ниже.

«Обновление сети призвано расширить быстрый доступ жителей густонаселенных тамбовских городов к цифровым технологиям, так как позволяет загружать тяжелый контент на смартфон или планшет за более короткое время. Сегодня только 4% наших абонентов в регионе используют 3G-устройства без поддержки LTE, и мы ожидаем, что эта доля в ближайшие годы продолжит сокращаться. С другой стороны, в результате перераспределения частот, или рефарминга, значительно расширяются возможности пользователей LTE – как за счет ощутимого увеличения скорости мобильного интернета, так и за счет расширения покрытия сети. Работу смартфона в диапазоне LTE 2100 МГц можно сравнить быстрой ездой на автомобиле на обновленной трассе, расширенной сразу в два раза. При этом качество голоса при звонках в LTE отличается лучшим качеством и четкостью передачи звука по сравнению с 3G», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

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Компания МТС в Тамбовской области запустила технология VoLTE несколько лет назад. Звонить через LTE могут все абоненты компании, активировавшие эту функцию в настройках своего смартфона. Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг – минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета. Востребованность звонков через LTE у жителей Тамбовской области заметно возрастает год к году – сегодня уже каждый 3й житель региона предпочитает использовать голосовую связь повышенной четкости.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.