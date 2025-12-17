Разделы

МТС усилила интернет в Ессентуках к Новому году

МТС обновила сеть сотовой связи в городе-курорте Ессентуки накануне новогодних праздников. Инженеры компании установили дополнительное телеком-оборудование в разных частях населенного пункта и провели перераспределение частот. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ессентуки стали первым городом в Ставропольском крае, где полностью отключен стандарт 3G на сети МТС. Освободившиеся частоты инженеры использовали для усиления существующей сети 4G. Также в самых загруженных частях курорта технические специалисты установили оборудование для высокоскоростной передачи данных. В комплексе принятые меры позволили повысить скорость передачи данных на треть.

Модернизация сети особенно актуальна в виду постоянно растущей популярности курорта у туристов. Ессентуки входят в число популярных направлений на новогодние праздники. Город встречает гостей праздничным антуражем, его выбирают для тихого семейного отдыха. Проведенные работы позволят сети выдержать повышенные нагрузки в пиковые сезоны и сформировали задел по качеству связи на ближайшие годы.

«К новому курортному сезону мы завершим еще один технический штрих в Ессентуках – сделаем плотное ковровое покрытие курортного парка. Строить вышки связи в таких местах приходится с особым ювелирным подходом, чтобы соблюсти правила использования курортной земли и вписаться в городской пейзаж. Поэтому покрытие сетью парка сложный процесс, но результат того стоит», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

