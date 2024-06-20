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МТС включила Wi-Fi в «Дворянской усадьбе» в самом сердце соснового леса под Тамбовом

МТС реализовала проект по обеспечению фиксированным интернетом аутентичного загородного дома отдыха «Дворянская усадьба». Территория комплекса, расположенного в глубине соснового бора в 17 км от Тамбова, теперь покрыта сетью Wi-Fi. Скорость интернета в каждом гостевом домике составляет привычные городским жителям 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила бесплатным Wi-Fi-доступом гостей популярного загородного клуба «Дворянская судьба», расположенного в лесном массиве Столовского сельсовета Тамбовского муниципального округа. Для этого инженеры компании проложили около 10 км кабеля в сложных условиях лесистой местности. Теперь в каждом из уникальных тематических домиков – «Дворянское гнездо», «Дом-особняк», «Дом с печью», банном комплексе, а также административном корпусе для гостей и персонала открыт высокоскоростной доступ к интернету и услугам связи.

«Теперь гости уникального природного уголка Тамбовщины имеют возможность пользоваться привычными средствами связи – звонить, смотреть любимые фильмы у камина или решать срочные рабочие вопросы. С помощью нашей сети Wi-Fi персонал клуба сможет принимать и оперативно реагировать на заявки клиентов не только в офлайн, но и онлайн формате. А еще через Wi-Fi гости «Дворянской усадьбы» смогут совершать голосовые вызовы как через мессенджеры, так и обычным способом даже там, где нет сети мобильной связи. Привычно высокие скорости интернета МТС и стабильный сигнал помогут сделать досуг тамбовчан и гостей нашего региона еще комфортнее и безопаснее», – сказал директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

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