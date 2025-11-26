Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила интернет на минеральных источниках Кочубеевского округа

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в десяти населенных пунктах Кочубеевского округа. Мобильный интернет стал стабильнее почти для 30 тыс. кочубеевцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы проведены в населенных пунктах Балахоновском, Беломечетской, Воронежском, Вревском, Заветном, Ивановском, Казьминском, Мищенском, Новой деревне, Родниковском. Инженеры компании запустили в селах и станицах округа дополнительные диапазоны 4G, что позволило расширить емкость и покрытие сети мобильного интернета. Одновременно в сеть на высокой скорости смогут выходить больше пользователей, чем до проведения работ.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Расширение сети 4G не только повысит цифровой комфорт кочубеевцев, но и позволит устанавливать оборудование на базе мобильной передачи данных. Например, видеонаблюдение, датчики влажности, температуры, движения, передающие данные онлайн. В зоне усиленного покрытия находятся несколько сельхозпредприятий Кочубеевского округа, минеральные источники и бальнеологические зоны отдыха, которые смогут применять цифровые решения в своей работе.

«Кочубеевский округ входит в число самых населенных территорий Ставропольского края. Это видно и по нагрузке на сеть сотовой связи. Поэтому мы регулярно вводим новые базовые станции и оснащаем существующие новым оборудованием. Это позволяет улучшить качество цифровых услуг для жителей и гостей округа», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще