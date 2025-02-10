Россия СКФО Ставропольский край Кочубеевское
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 8
|МегаФон 8897 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
|Ростелеком 9727 1
|МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
|Canva 16 1
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
|Сивакозов Александр 7 3
|Высочина Людмила 22 1
|Степанов Павел 26 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Логвинов Алексей 2 1
|Самойленко Игорь 33 1
|Плещева Ирина 1 1
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