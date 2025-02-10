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Россия СКФО Ставропольский край Кочубеевское

Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское


10.02.2025 «МегаФон» расширил LTE на Ставрополье 1
05.12.2024 МТС модернизировала сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края 1
24.04.2024 МТС расширила сеть LTE в сельских территориях Ставрополья к сезону весенних полевых работ 1
19.04.2024 МТС ускорила интернет на берегах Кубани в Кочубеевском округе 1
18.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» пришел в ставропольские села 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 2
15.12.2016 «Мегафон» расширил зону покрытия на Ставрополье 1
18.12.2015 МТС за 3 года вложила более 2,5 млрд руб. в телеком-инфраструктуру Ставропольского края 1
12.12.2014 Количество абонентов в сети 4G МТС в Ставропольском крае выросло в восемь раз 2
07.08.2014 Сеть 4G МТС стала доступна в 14 городах Ставропольского края 1
20.06.2014 МТС включает 4G для жителей и гостей Кавказских Минеральных Вод 1
28.04.2014 МТС запускает LTE в Ставропольском крае 1
08.07.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Ставропольском крае 1
16.11.2007 «Синтерра» сдала два участка магистральной сети в ЮФО 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 8
МегаФон 8897 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Ростелеком 9727 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Canva 16 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Почта России ПАО 2118 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 4
РДШ - Российское движение школьников 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8223 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6458 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15967 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7717 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9384 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3438 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2705 3
Пропускная способность - Bandwidth 1751 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2921 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24524 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1464 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 887 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 571 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2487 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3740 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 238 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3992 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7019 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7399 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 1
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4039 1
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Microsoft Skype 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2755 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС 3G-сеть 116 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - серия коммутаторов 6 1
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