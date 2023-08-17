Тамбовский свиноводческий агрокомплекс «РАСК» перевел свою ИТ-инфраструктуру в #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и животноводческое хозяйство Тамбовской области «Рассказовский свиноводческий комплекс» завершили проект по переводу сетевой инфраструктуры предприятия в облако #CloudMTS. Благодаря этому решению агропромышленная компания сможет в течение года снизить расходы на развитие ИТ-инфраструктуры в два раза, а также обеспечить безопасность корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Агропромышленный комплекс «Рассказовский свиноводческий комплекс» («РАСК») является одним из ключевых агропромышленных предприятий Тамбовской области. «РАСК» реализует более 100 тыс. голов свиней в год, управляет свыше 6 тыс. га земель, а также владеет комбикормовым комплексом емкостью 20 тыс. тонн.

Компания МТС перевела корпоративные данные животноводческого хозяйства «РАСК» в облачный сервис #CloudMTS и подключила сервис резервного копирования (Backup as a Service), который позволяет обеспечить сохранность ключевых корпоративных баз данных любого объема. Емкость хранилища составляет около 2 ТБ – этого объема достаточно, чтобы хранить резервные копии всех данных и систем, критичных для непрерывности бизнеса компании. В случае, если основной сервер по какой-то причине будет недоступен, информацию легко восстановить, а специалистам – продолжить работу.

«Для предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность нашего региона и страны в целом, безопасность корпоративных систем — ключевая задача, поскольку кибератаки, выход из строя оборудования и несанкционированный доступ к данным могут привести к финансовым потерям, вынужденному простою и авариям. Чтобы этого не допустить, мы посоветовали нашим партнерам подключить сервис резервного копирования, который способен гарантировать сохранность всех важных бизнес-данных и в случае форс-мажора быстро восстановить информацию. Затраты на такое решение гораздо меньше возможных убытков», — отметил директор МТС в Тамбовской области Святослав Кошурников.

«Наша компания объединяет несколько крупных социально-значимых предприятий в сфере сельского хозяйства. В каждой сфере нашего бизнеса мы стремимся к внедрению современных технологий и принципов бережливого производства в ключевые производственные процессы. Потеря данных способна сказаться не только на производственных, логистических и финансовых показателях нашего хозяйства, но и отразиться на потребительском рынке всего региона. Подключив сервис резервного копирования, мы получили гарантии, что в любом случае у нас всегда сохранится доступ к информации и предприятие продолжит производить продукцию высокого качества для заказчиков по всей стране», — сказал генеральный директор «Рассказовского свиноводческого комплекса» Сергей Токарев.

Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Экосистема провайдера предоставляет более 25 облачных сервисов и решений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.