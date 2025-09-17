Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

«Базис» выходит на рынок Бразилии

Как стало известно CNews, российский разработчик ПО «Базис» заключил соглашение с бразильской Banif Investimento Participações S.A., которая оказывает инвестиционно-банковские услуги.

Партнеры протестируют инфраструктурные продукты Basis Dynamix и Basis Workplace, после чего проведут их пилотные внедрения в ряде бразильских банков. По результатам пилотов будет принято решение о целесообразности внедрения ПО «Базиса» в другие бразильские организации, в том числе представляющие государственный сектор.

«Нас особенно интересует платформа Basis Dynamix для управления виртуальной инфраструктурой и решение Basis Workplace для создания безопасных VDI-сред. В Бразилии они находят немедленное применение в таких сферах как цифровое государство, финансовые услуги, телекоммуникации и дистанционное образование. Мы уверены, что эти решения помогут повысить устойчивость и цифровой суверенитет в стратегически важных сегментах», — заявил представитель Banif в разговоре с CNews.

Среди критериев, которые Banif предъявляла к инфраструктурному ПО, определяясь с поставщиком — технологическая зрелость, подтвержденная безопасность, масштабируемость и возможность интеграции с открытыми экосистемами, а также наличие собственных инструментов миграции с международных платформ.

Представитель «Базиса» не ответил на вопрос CNews, затрагивающий финансовый аспект сделки с Banif.

Это первый проект «Базиса» в рамках международной экспансии в страны португалоязычного кластера в целом и Бразилии в частности. В конце мая 2025 г. CNews писал о наличии у российской компании планов по выводу на рынки Африки и Бразилии одного из ее последних продуктов — решения для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN. На вопрос CNews относительно прогресса в данном направлении в «Базисе» ответили, что «экспансию осуществляют поэтапно», начиная с флагманских продуктов.

Флагманскими продуктами в компании считают Basis Dynamix и Basis Workplace, выступающие отечественными аналогами VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Simplivit и VMware, Windows Virtual Desktop, Citrix XenDesktop, Citrix Workspace Enterprise соответственно.



Тестирование по модели SDK

Первый этап сотрудничества предполагает тестирование флагманских продуктов «Базиса» – платформу серверной виртуализации Basis Dynamix и решения для виртуализации рабочих столов и терминального доступа Basis Workplace по модели SDK.

В рамках модели SDK технология «Базиса» передается в виде компонентов, библиотек и документации, а адаптация под локальные требования выполняется на стороне партнера, то есть в данном случае Banif. На этом этапе ключевую роль играет команда Banif при методологической и технической поддержке специалистов «Базиса» из России. Исходный код ПО Dynamix и Workplace при этом партнеру не передается.

«Модель SDK была выбрана как наиболее гибкий и технологически зрелый способ совместной работы. Мы передаем не готовый продукт под замену логотипа, как в случае с white label, а технологию в виде набора архитектурных компонентов, библиотек и документации — то есть "конструктор", на основе которого партнер может собрать собственное решение, адаптированное под требования местного рынка и регулятора», — пояснил представитель «Базиса» в разговоре с CNews.

Такой подход обеспечивает сразу несколько преимуществ: во-первых, позволяет соблюсти требования местного законодательства, включая необходимость наличия локальной экспертизы и возможности технической поддержки внутри страны, во-вторых, снижает инвестиционную нагрузку, так как большая часть внедрения, кастомизации и поддержки осуществляется силами партнера. Наконец, таким образом закладывается основа для технологического обмена — Banif делится с «Базисом» обратной связью и опытом местного рынка, а «Базис» — своей экспертизой и наработками, что способствует развитию продукта.

Пилоты и дальнейшее масштабирование

Пилотные внедрения пройдут в инфраструктуре крупнейших банков Бразилии, Itaú Unibanco и Bradesco, чья совокупная клиентская база насчитывает десятки миллионов человек. Число сотрудников в Itaú Unibanco превышает 95 тыс., в Bradesco — 84 тыс. По итогам пилота будет собрана обратная связь, которая ляжет в основу дальнейшей работы над продуктом.

Следующим этапом может стать масштабирование в другие банки и государственные информационные системы, например Gov.br, отмечают в «Базисе».

Gov.br Это ключевая государственная платформа, предназначенная для взаимодействия граждан с федеральным правительством Бразилии. Она была запущена летом 2019 г. и на текущий момент на ней зарегистрировано свыше 160 млн пользователей, а также доступно более 4,2 тыс. электронных услуг.

«В этой части потенциал нашей экосистемы особенно релевантен, поскольку решения "Базиса" являются стандартом виртуализации в государственной облачной платформе "Гостех" и отвечают за слой виртуализации в "Госуслугах", а также функционируют в геораспределенных инфраструктурах крупнейших банков России — ВТБ и ГПБ. А значит, подобный опыт использования в условиях высоконагруженных государственных систем может быть востребован и в рамках развития цифровой инфраструктуры Бразилии», – уверены в «Базисе».

Пилотные проекты с инфраструктурным ПО, по опыту специалистов «Базиса», обычно занимают от полугода. Полный цикл — от первого контакта до подписания договора — может длиться от полугода до года, особенно с учетом особенностей локального регулирования. Таким образом, российский разработчик ПО ожидает, что итоги пилота будут подведены к сентябрю 2026 г., после чего станет возможным обсуждение дальнейшего масштабирования получившегося решения.

Международная экспансия

Отвечая на вопрос CNews о планах по освоению зарубежных рынков, помимо бразильского, в «Базисе» сказали, что в первую очередь ориентируются на португалоязычные страны. Отечественной компании интересны Ангола и Мозамбик, представляющие африканский континент, где в настоящее время растет спрос на цифровизацию госуслуг и внедрение корпоративных ИТ-решений.

В числе факторов, которые, как считают в «Базисе», позволяют рассчитывать на успех при выходе на рынки стран португалоязычного кластера: готовность организаций, представляющих эти страны, диверсифицировать технологических партнеров при нынешней зависимости от небольшого числа глобальных игроков, наличие исторических и экономических связей с Россией и отсутствие жестких санкционных барьеров.

«Выход в Бразилию стал первым шагом "Базиса" в рамках стратегии международной экспансии — для работы в стране уже сформирована специализированная команда в составе коммерческого блока. Мы планируем развивать присутствие в государствах португалоязычного кластера, включая наиболее перспективные страны Африки — в частности, Анголу, обладающую высоким потенциалом цифровизации и дружественными отношениями с Россией. Сотрудничество с Бразилией также открывает новые возможности для работы на рынке стран БРИКС. Бразилия — одна из крупнейших экономик Глобального Юга, где численность интернет-пользователей превышает 191 млн человек, а уровень проникновения онлайн-банкинга составляет около 94%. На этом фоне особенно заметен растущий спрос на независимые и масштабируемые технологические решения, — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».