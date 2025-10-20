Разделы

МТС расширила покрытие LTE в месте падения метеорита «Ставрополь»

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в восьми сельских населенных пунктах Петровского муниципального округа, в том числе в селе Шведино, где в XIX веке упал метеорит. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных работ сеть LTE вышла за пределы населенного пункта Шведино, где в 1857 г. упал метеорит «Ставрополь». Осколки метеорита-хондрита, зародившегося на солнце, сегодня хранятся в разных странах мира, а место его падения привлекает отдельных внутренних туристов даже спустя более полутора веков.

Кроме этого, Шведино и другие населенные пункты Петровского округа привлекают искателей впечатлений своими песчаными достопримечательностями, оставшимися от древнего Сарматского моря – конкрециями, карьерами, скалами и камнями необычных форм.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Покрытие сети мобильного интернета стало шире и стабильнее также в точках добычи полезных ископаемых – бутового камня и песка. Всего качество связи инженеры компании улучшили для 16 тысяч петровчан в селах Константиновском, Николиной Балке, Шведино, Донской Балке, Гофицком, Кугутах, хуторе Носачеве и поселке Прикалаусском.

«Мы традиционно уделяем особое внимание качеству связи в сельских территориях. Это позволяет решить сразу несколько задач – обеспечить цифровыми сервисами жителей этих населенных пунктов, улучшить покрытие на дорогах, в аграрных и промышленных предприятиях, в местах отдыха и внутреннего туризма. Например, проведенные в Петровском округе работы также улучшили покрытие на трассе «Ставрополь-Элиста-Астрахань», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

