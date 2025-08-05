В новом учебном году удаленные студенты СКФУ будут учиться на российской платформе «МТС Линк»

МТС переводит дистанционные занятия и онлайн-совещания в Северо-Кавказском федеральном университете на отечественную платформу для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Российское решение заменит несколько зарубежных аналогов и будет полностью интегрировано в образовательную среду вуза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

СКФУ планирует проводить на платформе лекции для удаленных студентов, например, обучающихся на заочной форме или получающих дополнительное профессиональное образование. К таким встречам одновременно сможет подключаться до 1000 обучающихся. Лекции будут проходить без потери живого контакта с преподавателем: алгоритмы реагируют на вовлеченность слушающих. Например, если кто-то перестанет слушать лекцию и переключится на другие задачи, программа сразу же сообщит об этом преподавателю, а если студент поднимет руку, чтобы что-то уточнить – выведет его на экран.

Технические специалисты внедряют новое решение в систему университета на базе облачной платформы на территории России. Вузу не пришлось масштабировать собственные вычислительные мощности. К новому учебному году программа для коммуникаций будет встроена в существующую ИТ-инфраструктуру вуза и синхронизирована с электронным расписанием СКФУ, также предусмотрена функция синхронного перевода на иностранные языки.

«В нашем вузе на дистанционных формах обучения множество студентов, в том числе иностранных. Часть лекций для них может проходить в удаленном формате, это сокращает студентам затраты на дорогу и проживание в краевом центре, делает обучение в нашем вузе более доступным для иногородних. Нам было важно найти платформу, которая могла быть внедрена в нашу существующую работу и закрыла бы все задачи – от внутренних совещаний, лекций до больших конференций и семинаров. «МТС Линк» обеспечивает стабильное соединение, отвечает требованиям по безопасности и устраняет необходимость в разрозненных решениях», – отметил директор департамента информационных технологий университета Александр Барковский.

«Импортозамещение в области цифровых технологий – одно из приоритетных направлений для наших разработчиков. Множество наших программ входит в реестр отечественного ПО. «МТС Линк» – в их числе. Сегодня платформой пользуется несколько десятков компаний и ведомств на Ставрополье. Их коммуникации под надежной защитой и всегда стабильны благодаря тому, что серверы находятся на территории нашей страны, программа все время улучшается, а поддержка работает круглые сутки без выходных», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.