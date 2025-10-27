МТС расширила сеть LTE вдоль трассы Кавказ в Андроповском округе

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы «Кавказ». Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из главных трасс Ставрополья и Северного Кавказа, а также в семи сельских территориях Андроповского муниципального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Трасса Р-217 – важная транспортная артерия региона. По ней ежедневно в республики СКФО и на Ставрополье едут тысячи автомобилей: перевозят грузы, пассажиров в рабочих и туристических целях. Покрытие вдоль трассы расширено возле сел Курсавка, Куршава, Водораздел. Теперь, проезжая Андроповский округ, пользователи будут дольше оставаться в зоне действия LTE.

Кроме этого, дополнительное телеком-оборудование запущено в более отдаленных от трассы населенных пунктах – Крымгиреевском, Казинке, Киане, Круглолесском. Всего мобильный интернет МТС стал доступнее для более чем 20 тысяч жителей Андроповского округа. Они смогут пользоваться цифровыми сервисами такими как Госуслуги или онлайн-банки, учиться или работать онлайн, а также общаться с родными и близкими по видеосвязи.

В зоне уверенного сигнала также окажутся исследователи ставропольских достопримечательностей, которые едут отдыхать на Кавминводы или изучать уникальные андроповские места. В Андроповском округе находятся урочище Семистожки, откуда открывается вид на Эльбрус, а весной цветут краснокнижные тюльпаны, и гора Брык, в основании которой вырыт подземный монастырь.

«Мы продолжаем усиливать сигнал на ставропольских транспортных артериях. Наши инженеры запускают разное оборудование для 4G, обеспечивающее широкое покрытие и скорость передачи данных. В комплексе это позволяет обеспечить абонентов качественными услугами в пути. В будущем у нас планах запуск еще нескольких базовых станций на трассе Р-217 в Андроповском и Минераловодском округах, что позволит создать бесшовное покрытие от Невинномысска до Минеральных Вод», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.