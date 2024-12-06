«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения

Летом 2024 г. правительство России утвердило перечень из 57 курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 локаций, которые с января по октябрь 2024 года привлекли наибольшее число россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

В 2024 г. россияне брали в краткосрочную аренду квартиры и дома в городах из первой двадцатки рейтинга вдвое чаще, чем за аналогичный период 2023 г. Самыми популярными направлениями с января по октябрь 2024 г. стали Санкт-Петербург (рост на 75% год к году), Сочи (рост в два раза) и Анапа (рост в три раза). В топ-5 курортов также вошли Владикавказ (рост в 2,7 раза) и Пятигорск (рост на 87%).

При этом лидерами роста стали город-курорт Кашин, где число бронирований за год выросло более чем в семь раз. Значительную динамику также продемонстрировали Алупка (рост почти в пять раз) и Алушта (рост в 4,7 раза).

Наиболее доступные цены на краткосрочную аренду жилья среди курортных локаций — в Старой Руссе (2400 руб. за сутки), Кашине (2500 руб.), Ессентуках и Железноводске (по 2800 руб.), Нальчике, Владикавказе и Евпатории (по 2900 руб. в сутки). Самые высокие цены — в Зеленоградске (5400 руб.), Плесе (5100 руб.) и Сочи (5000 руб.).

«Новый официальный статус поможет регионам привлекать больше путешественников и потому будет полезен не только крупному бизнесу, но и частным предпринимателям, которые решили сдавать жилье посуточно. Отдых на российских курортах, а также поездки по малым городам России в последние годы становятся все популярнее, что мы видим и по положительной динамике бронирований различного туристического жилья на платформе», — отметил Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

«Путешествовать по России становится модно: с каждым годом число турпоездок неминуемо растет. Ожидается, что в этом году их количество составит 92 млн. Закономерно, из-за увеличения турпотока растет спрос на гостиничную инфраструктуру. Думаю, многие пробовали забронировать гостиницу или снять квартиру в курортном городе в разгар сезона. Меры поддержки, которые предоставляет инвесторам «Туризм.РФ», призваны помочь бизнесу в создании современной туристической инфраструктуры. Хороший пример – будущий краснодарский курорт «Новая Анапа»: при поддержке «Туризм.РФ» планируется создать 15 тыс. комфортабельных номеров. Это поможет достичь цели, поставленной Президентом: 140 млн турпоездок по стране к 2030 г.», – сказал Дмитрий Смиркин, директор Департамента по связям с общественностью и маркетингу «Туризм.РФ».