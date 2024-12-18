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Кромочкин Артем



18.12.2024 «Авито Путешествия»: в 2024 г. россияне распробовали Мурманск и Дальний Восток 1
06.12.2024 «Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» определили самые популярные курорты федерального значения 1
12.11.2024 «Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду квартир вырос на 86% 1
05.11.2024 «Авито Путешествия»: рынок глэмпинга в России за год вырос в 2,5 раза 1
08.10.2024 Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий» 1
08.10.2024 «Авито Путешествия» открыли возможность бронировать отели по всей России 1
26.09.2024 Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости 2
22.08.2024 «Авито Путешествия» присоединились к АТАГ 1
30.07.2024 В «Авито» посчитали, сколько стоит отдых в «винных» регионах России 1
08.04.2024 «Авито» выходит на рынок путешествий 1
08.04.2024 «Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей 1
17.05.2022 «Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Кромочкин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Елизаренко Групп УК 1 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий 4 1
Бронирование - Booking 576 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Фонарик 300 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Avito - Авито Путешествия 20 10
Avito - Авито недвижимость 19 3
Avito - Авито услуги 51 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Avito - Авито авто 36 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Avito - Авито товары 16 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Avito - Авито Реклама 14 1
Сергеев Григорий 17 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Правдивый Владимир 15 1
Гуз Иван 12 1
Кусков Денис 221 1
Макарова Ольга 9 1
Сакина Владислава 1 1
Елизаренко Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 281 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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