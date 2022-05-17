«Авито» и «ЛизаАлерт» подписали Меморандум о сотрудничестве

«Авито» и «ЛизаАлерт» подписали соглашение, в рамках которого организации объединяют свои усилия, чтобы внести вклад в развитие социально значимой деятельности в России – профилактику и просвещение населения страны в сфере онлайн- и офлайн-безопасности и поддержку текущих потребностей отряда во время поисковой деятельности и организационной работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Подписание состоялось в офисе «Авито» 16 мая 2022 г. официальными лицами организаций: Владимиром Правдивым, генеральным директором «Авито», и Григорием Сергеевым, председателем отряда «ЛизаАлерт».

Главными направлениями сотрудничества «Авито» и «ЛизаАлерт» станут:

- организация совместных профилактических проектов в сфере онлайн- и офлайн-безопасности в рамках проекта «Авито защищает»;

- запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через «Авито товары»;

- обеспечение добровольцев жильем во время поисков через сервис «Авито недвижимость».

«ЛизаАлерт» – добровольческий поисково-спасательный отряд, где неравнодушные люди безвозмездно помогают искать пропавших людей. Отряд не принимает финансовую помощь, помочь поискам можно или личным участием, или передачей оборудования, инвентаря и транспорта для нужд добровольцев. Отряд присутствует в 64 регионах России.

«Авито» занимается разработкой алгоритмов онлайн-безопасности. Данное сотрудничество поможет добровольцам-поисковикам объединить усилия по профилактике безопасности в офлайн- и онлайн-среде с самой массовой платформой для коммерции в России, а также вовлечь еще больше неравнодушных людей из многомиллионной аудитории «Авито» в развитие социально-ответственной деятельности в России.

Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито»: «Наша идея сотрудничества родилась из объединения усилий по профилактике в сфере безопасности. “ЛизаАлерт” обеспечивает ее в офлайн среде, “Авито” обучает людей безопасному поведению в онлайн. В процессе переговоров о создании совместных программ по обучению мы поняли, что у нас есть масса точек для пересечения. “Авито” как социально ответственный бизнес может соединить добровольцев отряда с пользователями “Авито”, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность. Так мы договорились о создании индивидуального проекта по передаче и покупке нужных вещей и инвентаря на платформе, а также помощи в расселении добровольцев по объектам “Авито недвижимости” во время поисков и организации мероприятий отряда. Есть много людей вокруг нас, которые готовы помогать ближним, но не все из них понимают, как это сделать максимально полезно и быстро. Теперь это эффективно можно сделать на “Авито”. В реализации проекта принимает участие огромная команда из всех наших бизнес-направлений. Я благодарен каждому, кто участвует в этом важном деле».

В перспективе партнерства обсуждается также взаимодействие «Авито» и «ЛизаАлерт» в рамках других направлений. В их числе – поиск сотрудников и волонтеров с использованием «Авито работы» и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через «Авито услуги». Кроме того, с использованием сервиса «Авито авто» можно обеспечивать волонтеров транспортом для передвижения.

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Поиск – это общее дело, и касается абсолютно любого. Когда объединяются единомышленники, эффективность общего дела вырастает в разы. Важно и правильно, когда это понимают представители социально ориентированного бизнеса и поддерживают поисковое добровольчество ресурсами. Отлично, что “Авито” высоко ценит безопасность – уверены, что наши совместные усилия помогут предупредить многих людей, как безопасно вести себя в обычной жизни и спасти тех, кто попал в сложную ситуацию. Платформа “Авито” дает реальную возможность обеспечить нас нужными ресурсами - от обычных фонариков и генераторов до выбора мест размещения и привлечения добровольцев во время поисков, в том числе в отдаленных регионах. И то, что команда “Авито” самостоятельно вышла на нас, говорит об их чуткости и высоком уровне социальной ответственности. А самое главное, “Авито” это не только неравнодушный бизнес, но и проводник, который поможет привлечь к помощи поисковому добровольчеству миллионы неравнодушных людей».

Проекты сотрудничества «Авито и «ЛизаАлерт»

Организации проведут совместные профилактические и просветительские мероприятия по обучению принципам безопасности в офлайн- и цифровой среде. Команда «Авито» примет участие как в запланированных отрядом мероприятиях в Москве и регионах, так и разработает собственные события с привлечением специалистов по безопасности «Авито», внешних экспертов и вовлечением собственных пользователей, с отдельными программами для детей и родителей.

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Андрей Рыбинцев, директор департамента Trust&Safety «Авито»: «Навыки безопасного поведения формируются с раннего детства, когда закладываются основные сценарии действий при критических ситуациях. С учетом скорости проникновения интернета и развития цифровых технологий, грань между офлайн и онлайн очень тонкая. Мы хотим помочь людям научиться чувствовать себя безопасно в любой жизненной ситуации и уметь правильно ориентироваться в пространстве, будь то поиск и общение в интернете или помощь себе в природной среде. Поэтому мы рады присоединиться к такой важной работе и поддержать отряд своими знаниями, технологиями и проектами».

Компания внедряет технические средства защиты, в числе которых сервис защиты номеров, возможность подключения двухфакторной аутентификации, верификации через «Госуслуги» и др. Одновременно с этим регулярно проводится масштабная работа по повышению цифровой и финансовой грамотности населения. Компания реализует совместные мероприятия с МВД и другими ведомствами во всех регионах России: пресс-конференции, мастер-классы, прямые эфиры. Недавно был реализован спецпроект в бортовых журналах крупнейших авиакомпаний и РЖД, в рамках которого «Авито» рассказал о ключевых правилах безопасности простым языком. Совместная работа с «ЛизаАлерт» поможет «Авито» дополнительно расширить аудиторию и найти новые форматы взаимодействия с пользователями в вопросах цифровой гигиены.

«Авито недвижимость» предоставит безвозмездное размещение добровольцам во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через платформу.

Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито недвижимости»: «“Авито” имеет большие возможности для помощи проекту в размещении добровольцев – в базе объявлений “Авито недвижимости” собрано более 80% всех объектов краткосрочной аренды в России. Куда бы вы ни поехали по стране, даже в самых отдаленных уголках, может не быть отелей и гостиниц, но будут дома или квартиры, которые сдаются посуточно через “Авито”. Мы уже протестировали механику оперативного заселения отряда в квартиры в Ростове-на-Дону и Махачкале на время поисков и обучения. Наши арендодатели-посуточники с большим удовольствием откликаются и в короткие сроки предоставляют отряду комфортные условия для проживания и отдыха через онлайн-бронирование на платформе».

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«Авито» помогает в поиске и выборе жилья и оплачивает выбранное для отряда размещение частным арендодателям и профессиональным управляющим компаниям, которые публикуют свои предложения на платформе. Цель «Авито недвижимости» – сделать процесс поиска пропавших людей максимально комфортным для добровольцев, чтобы у добровольцев была возможность переночевать в тепле, восстановить силы и в конечном итоге - быстрее найти пропавшего человека.

«Авито» поможет обеспечить отряд оборудованием, инвентарем и техникой. В ближайшее время на сайте «Авито» будет запущен специальный раздел со списком необходимых для спасения людей инвентаря. «Авито» предлагает две механики помощи «ЛизаАлерт». Пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою. Сумма пожертвования может быть меньше, чем стоимость одного товара – все полученные деньги будут суммироваться, и при накоплении необходимой суммы нужная вещь будет приобретена и передана отряду. Если у пользователя есть подходящий для поисков инвентарь и он хочет передать его в «ЛизаАлерт», то необходимо оставить заявку на сайте «Авито», после чего с ним связывается представитель отряда в его городе и договаривается о месте и времени передачи вещи.

Иван Гуз, заместитель генерального директора «Авито»: «Идея лежала на поверхности: основные сделки на “Авито” - передача и перепродажа вещей от одних людей другим. Ежемесячно на “Авито” взаимодействуют более 50 млн человек. Часть из них хотят передать в дар вещи и оборудование, внести личный вклад в помощь другим людям – это их осознанный выбор, ощущение пользы, которое делает их счастливее. Мы стремимся сделать так, чтобы на “Авито” наши пользователи могли удовлетворить максимально широкий спектр своих потребностей. Помощь в снабжении отряда оборудованием, инвентарем органично вписывается в специфику и алгоритмы нашей платформы. Разработчики “Авито” создают в настоящий момент специальный раздел на платформе, который полностью закроет вопрос оперативной помощи добровольцам отряда и обеспечит простой и прозрачный механизм взаимодействия с аудиторией. А благодаря масштабу “Авито”, на платформе можно будет найти все необходимое для нужд “ЛизаАлерт”».

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«Авито» работает в России 15 лет. География оказания услуг — вся территория России. В компании трудоустроено свыше 4200 человек, из которых более 600 были наняты в 2022 г. Офисы «Авито» располагаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Количество активных объявлений сегодня на «Авито» — более 99 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 г., годовая аудитория – более 80 млн клиентов. Каждую секунду на «Авито» совершается порядка семи сделок, ежедневно пользователи добавляют более 700 тыс. новых объявлений.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 г. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тыс. человек и представлен в 64 регионах России. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы и другие. За 11,5 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 113 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано более 155 тыс. заявок, найдено более 133 тыс. человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.