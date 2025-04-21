«Авито Путешествия» и «Туризм.РФ» назвали топ-20 направлений на майские праздники

Россияне начинают готовиться к майским праздникам и активно бронируют посуточное жилье для будущих туристических поездок. «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ» провели исследование и отметили топ-20 самых привлекательных регионов на ближайшие государственные праздники (данные по бронированиям на 1-4 и 8-11 мая 2025 г.). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным аналитиков, среди оплаченных бронирований в топ самых популярных направлений на майские праздники вошли Санкт-Петербург (доля от всех оплаченных броней — 12%), Татарстан (11%), Краснодарский край (7%), Нижегородская, Калининградская и Волгоградская области, Ставропольский край и Москва (по 5%). Но если рассматривать только период с первого по четвертое мая, то лидирует Татарстан (13% от всех оплаченных броней на эти даты), а Санкт-Петербург занимает второе место (12%). По сравнению с прошлым годом из топ-5 самых популярных направлений выпала Москва и Московская область — их места заняли Нижегородская область и Ставропольский край, а вместо Свердловской и Ростовской областей в топ-10 теперь входят Волгоградская и Ленинградская области.

«Снижение позиций Москвы и Московской области в рейтинге может говорить о двух вещах. Во-первых, жители столичной агломерации активнее других бронируют путешествия заранее ввиду плотного рабочего графика и привычки регулярно организовывать поездки на несколько месяцев вперед. Жители других регионов, для которых точкой назначения является Москва, забронируют жилье позднее, тем более что предложение на платформе позволяет не торопиться. Во-вторых, мы видим тренд на развитие нестандартных направлений для путешествий. И те, кто уже не раз посещал столицу, могут принять решение в пользу менее очевидных вариантов», — сказал Артем Кромочкин, директор «Авито Путешествий».

В среднем по России аренда посуточной квартиры на майские праздники обойдется в пять тыс. руб. за ночь. Из топ-20 самых популярных регионов наиболее доступные цены были зафиксированы в Тюменской области (3,4 тыс. руб. в сутки), Тверской области (3,5 тыс. руб.), Свердловской области (3,7 тыс. руб.), Карелии (3,8 тыс. руб.) и Крыму (четыре тыс. руб.). Самые высокие цены — в Нижегородской области (6,2м), Санкт-Петербурге (шесть тыс. руб.), Татарстане, Москве и Волгоградской области (по 5,9 тыс. руб. в каждом).

Загородное жилье на те же даты россиянам обойдется в среднем в 11,8 тыс. руб.. Из регионов, попавших в двадцать самых популярных, дешевле всего снять посуточно частное жилье в Ставропольском крае (8,4 тыс. руб. за ночь), Крыму (8,5 тыс. руб.), Новгородской (9,2 тыс. руб.) и Псковской областях (10,1 тыс. руб.).

«Развитие транспортной инфраструктуры — мощный драйвер развития туризма. Очевидно, что ввод в эксплуатацию федеральной трассы М-12 дал новый импульс росту туристического потока в регионах Поволжья, Урала и Сибири. Казань, наряду с другими региональными центрами, — настоящая жемчужина в ожерелье туристических магнитов. Здесь собраны уникальные природные, культурные, этнографические и гастрономические особенности, привлекающие сотни тысяч туристов со всей страны и из-за границы. Сейчас недалеко от Казани, в Лаишеве, под эгидой Туризм.РФ реализуется проект комплексной туристской территории «Казань марина», которая сможет ежегодно принимать до 620 тыс. человек. Корпорация вместе с федеральными и региональными органами власти, руководством Республики Татарстан, обеспечивает заинтересованным инвесторам доступ к мерам господдержки, включая создание обеспечивающей инфраструктуры и льготное кредитование», — сказал директор департамента по связям с общественностью и маркетингу «Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин.

В среднем по России путешественники бронируют посуточное жилье на три ночи (максимум из регионов топ-20 — в Ставропольском крае, на пять ночей) и планируют останавливаться в нем вчетвером. Самые большие компании соберутся в Москве (шесть человек на забронированный объект в среднем), Тюменской, Свердловской, Волгоградской и Нижегородской областях, Татарстане и Санкт-Петербурге (по пять человек).