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«Авито Путешествия»: число бронирований посуточных домов с бассейнами за год выросло в 2,1 раза

В «Авито Путешествиях» назвали самые популярные направления для краткосрочной аренды домов с бассейнами. В среднем по стране в июне 2025 г. россияне сделали в 2,1 раза больше бронирований, чем в том же месяце 2024 г. Наиболее востребованными регионами по итогам первого месяца лета стали Краснодарский край (25% от всех бронирований домов с бассейнами), Республика Алтай (10%), Крым (7%), Адыгея (5%), Московская область (4%), Дагестан и Ставропольский край (по 3%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Положительная динамика отмечалась во всех регионах-лидерах по числу бронирования домов с бассейнами. Самый заметный рост — в Северной Осетии (в 3,6 раза за год), Воронежской области (в 3,4 раза), Крыму (в 3,4 раза), Оренбургской (в 3,3 раза) и Самарской областях (в 3,2 раза). В Московской области спрос за год увеличился в 2 раза, в Краснодарском крае — на 66%, в Ленинградской области — на 53%.

Предложение доступных для посуточной аренды домов с бассейнами в среднем по России выросло на 53% за год. Среди наиболее популярных направлений июня 2025 года самый большой рост был зафиксирован в Самарской (в 2,3 раза) и Воронежской областях (в два раза), Северной Осетии (+86%), Ставропольском крае (+82%), Челябинской (+80%) и Ленинградской областях (+79%).

Средняя по стране стоимость краткосрочной аренды дома с бассейном в июне 2025 г. составила 12,1 тыс. руб. Самые низкие цены среди топ-20 регионов по популярности аналитики «Авито Путешествий» зафиксировали в Оренбургской области (6,5 тыс. руб. в среднем по региону), Республике Алтай (восемь тыс. руб.), Волгоградской и Саратовской областях (по 10,3 тыс. руб.), Крыму (10,6 тыс. руб.), Дагестану и Краснодарскому краю (по 11,4 тыс. руб.), а также Адыгее (11,9 тыс. руб.).

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«В среднем по России длительность бронирования загородных домов с бассейнами за год не изменилась, составив четверо суток, но по регионам этот показатель сильно различается, что объясняется разными сценариями использования. Например, в Московской и Ленинградской областях объекты бронируют в среднем на двое суток — жители столиц используют такой вариант размещения, чтобы отдохнуть в выходные на природе. В то же время в классических туристических локациях — Крыму, Краснодарском крае, Дагестану, Калининградской области — средний срок бронирования домов с бассейнами составляет шесть дней и более. Значит, пользователи выбирают эти направления для полноценного отпуска», — сказал Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.

Среднее количество гостей при посуточном размещении в домах с бассейнами в июне 2025 г. составило пять человек, за год этот показатель не изменился. Самыми большими компаниями в отчетном месяце путешественники останавливались в Санкт-Петербурге (девять человек), Татарстане и Московской области (по семь человек).

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