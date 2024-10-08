Bronevik.com стал поставщиком отелей для «Авито Путешествий»

Российские отели из базы платформы Bronevik.com, входящей в группу «МТС Travel», теперь можно забронировать на «Авито Путешествиях». Bronevik.com стал единственным поставщиком объектов размещения для гостиничного направления сервиса, о запуске которого было объявлено восьмого октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо классических городских, загородных и курортных отелей, пользователи «Авито Путешествий» также смогут бронировать капсульные и мини-отели, гостевые дома, мотели, санатории, турбазы, пансионаты, глэмпинги, кэмпинги и хостелы, представленные на Bronevik.com.

Все данные об объектах размещения автоматически транслируются из базы Bronevik.com в каталог «Авито Путешествий», для попадания в поиск сервиса не требуется дополнительных настроек. Гарантом платежей за заказы, полученные от нового партнера, выступает Bronevik.com.

В связи с подключением масштабного канала продаж Bronevik.com напоминает отельерам о своевременном обновлении информации в личных кабинетах и менеджерах каналов. Рекомендуется актуализировать тарифы, доступность, фотографии и описание отеля и номеров, список услуг и удобств, а также соответствие информации сезону.

«Благодаря партнерству Bronevik.com с «Авито Путешествиями» отельеры получают прямой выход на новую масштабную аудиторию потенциальных гостей. А клиенты «Авито» смогут выгодно бронировать проверенные отели по всей стране. Уверены, что огромный опыт партнера в сфере электронной коммерции, помноженный на наш пятнадцатилетний опыт работы с коллективными средствами размещения, поспособствует развитию российского гостиничного бизнеса», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

«Большинство пользователей «Авито Путешествий» при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и отели. И мы рады сообщить о подключении к нашему сервису обширной базы гостиниц от Bronevik.com: больше не нужно переключаться между разными ресурсами, чтобы сравнивать цены и выбирать наилучший вариант размещения. Убеждены, что российский рынок отелей и частного жилья будет активно расти и развиваться, поскольку внутренний туризм становится все более популярным», - сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».