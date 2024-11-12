«Авито Путешествия»: за год спрос на посуточную аренду квартир вырос на 86%

В октябре количество бронирований посуточных квартир в России по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилось на 86%. Положительная динамика отмечалась во всех регионах исследования. Самыми популярными направлениями октября стали Краснодарский край и Москва (по 8% от всех бронирований жилья), Санкт-Петербург (7%), Подмосковье (6%), Татарстан (4%), Ростовская и Свердловская области (по 3%). Об этом CNews сообщили представители Авито.

В среднем по России предложение посуточных квартир на платформе в сравнении с октябрем прошлого года увеличилось на 41%. Из топ-20 самых популярных у туристов регионов наиболее заметная динамика наблюдалась в Ростовской и Нижегородской областях (+58% в обеих), Калининградской области (+52%), Татарстане и Свердловской области (+50% в каждом регионе). Информация по другим регионам представлена в инфографике.

Средняя по России стоимость посуточной аренды квартиры в октябре составила 3,1 тыс. руб. Наиболее доступные цены в прошлом месяце среди топ-20 самых популярных регионов были зафиксированы в Челябинской и Тюменской областях (по 2,5 тыс. руб. в сутки), Волгоградской, Иркутской, Воронежской областях и Башкортостане (по 2,6 тыс. руб.). Самые высокие — в Москве (пять тыс. руб. в сутки), Санкт-Петербурге (3,5 тыс. руб.), Московской, Нижегородской областях и Татарстане (по 3,4 тыс. руб.).

«Увеличение числа предложения происходит вслед за ростом спроса и показывает трендовые направления внутреннего туризма. Россияне, уже посетившие главные туристические локации, открывают для себя Дальний Восток, отправляются в Архангельскую и Мурманскую области на охоту за северным сиянием, а Нижегородская область активно привлекает туристов из Центральной России и Поволжья на уикенд благодаря развитой транспортной инфраструктуре, культурным достопримечательностям и гастрономии. Вслед за этим трендом владельцы жилья выводят свои объекты на нашу платформу», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».