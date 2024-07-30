В «Авито» посчитали, сколько стоит отдых в «винных» регионах России

В России активно развивается сельский туризм, в том числе экскурсии по виноградникам и винодельням. Перспективы этого направления понимают и в Госдуме, где к первому чтению готовится законопроект, который упростит винный туризм в стране. «Авито Путешествия» и «Авито Услуги» изучили, как обстоят дела с посуточной арендой жилья, предложением экскурсий и поездок с водителем в июле 2024 г. в семи «винных» регионах. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Выбор посуточного жилья в локациях с развитым винным туризмом за год сильно увеличился. По сравнению с июлем 2023 г. сильнее всего предложение загородных объектов выросло в Северной Осетии (в 2,5 раза), Кабардино-Балкарии (в 2,2 раза) и Краснодарском крае (+66%). А в сегменте посуточной аренды квартир в лидерах Северная Осетия (+77%), Ростовская область (+71%) и Ставропольский край (+44%).

«В “винных” регионах россияне бронируют жилье в среднем на три дня. Самые короткие поездки у путешественников по Ростовской области, куда люди отправляются на выходные. Самые длинные — в Крыму, где средний период бронирования составляет пять ночей, что скорее больше похоже на сценарий полноценного отпуска», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Предложение экскурсий в «винных» регионах на «Авито Услугах» за год увеличилось на 23%. Самый заметный рост — в Ставропольском крае (+70%), Краснодарском крае (+41%) и Кабардино-Балкарии (+37%). Предложений от водителей в регионах исследования суммарно стало на 67% больше, чем в июле 2023 года. Подробнее — в таблице 1.

«Динамика предложения в целом соответствует тому, как растет спрос на тематические экскурсии. За год интерес к такому виду досуга увеличился почти во всех регионах, попавших в наше исследование. Чемпионы по динамике — Кабардино-Балкария и Краснодарской край, где интерес к путешествиям по виноградникам и винодельням вырос в 2,6 и почти в два раза соответственно по сравнению с июлем прошлого года», — сказал Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах».

Из «винных» регионов дешевле всего снять посуточную квартиру в Северной Осетии (2,9 тыс. руб. за ночь), Ставропольском крае (три тыс. руб.), Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ростовской области (по 3,1 тыс. руб. в каждом регионе). Самое доступное посуточное загородное жилье представлено в Крыму (пять тыс. руб. за ночь), Дагестане (6,3 тыс. руб.) и Ростовской области (7,3 тыс. руб.).