«Авито Путешествия» открыли возможность бронировать отели по всей России

Пользователи «Авито Путешествий» теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. С 8 октября 2024 г. на платформе добавилась возможность безопасно забронировать номер более чем в 13 тыс. отелей по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Авито Путешествия» были запущены в апреле 2024 г., когда компания объявила о скором появлении возможности бронирования отелей. Сегодня порядка 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. Однако если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на «Авито Путешествиях». Среди тысяч вариантов забронировать номер на платформе уже можно в том числе в таких знаковых отелях, как «Метрополь» (Москва), «Астория» (Санкт-Петербург), Grand Karat Sochi (Сочи), Краснодар Марриотт Отель (Краснодар), Hyatt Regency Ekaterinburg (Екатеринбург), «ЛОТТЕ Отель Владивосток» (Владивосток), TASIGO Kazan Palace (Казань), Grand Autograph Hotel Novosibirsk (Новосибирск) и др.

«Над развитием «Авито Путешествий» работают 500 человек, включая около 100 сотрудников из команды Product & Tech. Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на «Авито». Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%. С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели», — сказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Согласно опросу Авито Путешествий (исследование проводилось онлайн среди 10 тыс. жителей по всей России в возрасте от 18 лет в сентябре 2024 г.), при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24%). Как и в случае с краткосрочным бронированием квартир и загородного жилья, платформа гарантирует путешественникам безопасность сделки: пользователь оплачивает гостиничный номер прямо на сервисе, а также может отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок. Каждый третий респондент (33%) отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки. При необходимости связаться с «Авито Путешествиями» можно через выделенную службу поддержки, которая работает для пользователей круглосуточно.

Второй по значимости фактор при выборе площадки для бронирования номера — большое количество предложений. Так ответили 20% респондентов. На «Авито Путешествиях» теперь представлено более 13 тысю отелей по всей России — это основные и наиболее популярные гостиницы страны. Для бронирования отеля гостю необходимо выбрать желаемые даты и оплатить бронь через сервис «Авито».

По данным опроса, 44% россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании.

Из 13 тыс. отелей, представленных на «Авито Путешествиях», 2844 гостиницы расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2599 — в Москве и Центральном округе, 2333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1998 — в Поволжье, 1839 — в Сибири, 1062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.