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Макарова Ольга
УПОМИНАНИЯ
Макарова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Мулюков Марат 2 2
|Еремеев Владимир 11 1
|Панков Александр 78 1
|Сачков Илья 123 1
|Колесников Андрей 88 1
|Твердынин Марк 19 1
|Воронина Елена 21 1
|Якушев Михаил 50 1
|Ярных Андрей 16 1
|Медриш Михаил 15 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Храмцов Павел 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Стафеев Денис 6 1
|Белов Виктор 56 1
|Коновалова Наталья 5 1
|Левова Ирина 24 1
|Хачатуров Вартан 11 1
|Шабуров Олег 12 1
|Поляков Игорь 1 1
|Азанов Юрий 1 1
|Демидов Олег 2 1
|Лапик Олег 1 1
|Кромочкин Артем 16 1
|Сакина Владислава 1 1
|Елизаренко Владислав 1 1
|Фридман Игорь 1 1
|Хлопунов Иван 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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