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Макарова Ольга


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Хозяева Astra Linux покупают производителя российских промышленных роботов 1
26.09.2024 Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 1
09.12.2015 «Сибавиастрой» оптимизировал организационную структуру с внедрением «1С:Управления строительной организацией» 1
01.07.2015 Softline защитила корпоративные данные Уралтрансбанка с помощью решения InfoWatch 1
12.03.2015 Softline внедрила систему защиты ИТ-инфраструктуры для «Пермского моторного завода» 1
27.02.2015 Softline защитила персональные данные департамента финансов администрации Надымского района ЯНАО 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
13.03.2006 В Росатоме создан центр "Атом-инновация" 1
13.03.2006 В Росатоме создан центр "Атом-инновация" 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Макарова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2958 3
Ростелеком 9894 2
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 442 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
8441 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Technored - Техноред - Технорэд 15 1
Yandex - Яндекс 7670 1
Росатом - ВНИИАЭС - Атом-Инновации Центр 14 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 26 1
Сибавиастрой 2 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
Елизаренко Групп УК 1 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 338 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4138 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12256 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2266 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5303 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12801 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 813 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5471 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2028 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2223 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 473 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 274 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 925 1
Управление финансами - Financial management 617 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3801 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1504 1
АЧТ - «абсолютно черное тело» - калибровочный излучатель 27 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 1
Бронирование - Booking 670 1
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 30 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 193 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 152 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Data Insight - Norton Insight 7 1
Avito - Авито Реклама 27 1
Avito - Авито Путешествия 34 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Мулюков Марат 2 2
Еремеев Владимир 11 1
Панков Александр 78 1
Сачков Илья 123 1
Колесников Андрей 88 1
Твердынин Марк 19 1
Воронина Елена 21 1
Якушев Михаил 50 1
Ярных Андрей 16 1
Медриш Михаил 15 1
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Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2477 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 857 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1635 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4989 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 1
Аренда 2478 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
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