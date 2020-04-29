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«Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В здравпункты и подразделения компании в Якутии, Смоленске и Москве «Ростелеком» установил 17 тепловизоров, два из которых размещены в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный). «Алроса» продолжает закупать защитные и дезинфицирующие средства, оборудование для региональных больниц, здравпунктов Медцентра, предприятий и дочерних организаций группы компаний, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), а также в Архангельске и Москве.

«В этот непростой период мы хотим защитить не только коллектив компании, но и жителей алмазной провинции в целом. Мы рассчитываем, что тепловизоры помогут нам еще более эффективно противодействовать распространению нового коронавируса, а также станут хорошим подспорьем для наших медиков, которые сейчас добросовестно трудятся, борются за наше с вами здоровье», — отметила заместитель генерального директора «Алроса» Ольга Макарова.

«Ростелеком» по запросу «Алроса» поставил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров). Решение позволяет автоматически измерять температуру тела со скоростью до 80 человек в секунду.

Тепловизор предназначен для организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, а также для установки в местах с большой проходимостью. Мгновенное выявление людей с повышенной температурой может снизить риски распространения вирусных инфекций.

Данные о температуре тела входящих на предприятие выводятся на отдельный монитор охраны. При выявлении человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора и, в случае подтверждения, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.

«Преимуществом решения “Ростелекома” является высокая точность измерения, составляющая до 0,3 градусов Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога, — сказал директор продуктового офиса «Ростелеком» корпоративного и государственного сегментов Владимир Еремеев. — Уникальность решения “Ростелекома” заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела, построенной на собственной видеоаналитике. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержку для повторной калибровки».

Тепловизоры «Ростелекома» уже заняли свою нишу и успешно применяются для обеспечения безопасности жизни и здоровья. Сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, они стали эффективным инструментом для измерения температуры тела в местах с высоким трафиком людей.

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