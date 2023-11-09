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Хачатуров Вартан

СОБЫТИЯ


09.11.2023 Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных 1
28.12.2020 Bi.Zone и «Криптонит» разработали отечественную версию протокола Wireguard 1
30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
07.06.2019 «Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии 1
18.07.2018 НПК «Криптонит» откроет в Москве музей компьютерной и шифровальной техники 1
30.01.2015 Чиновник Минкомсвязи рекомендовал срочно переносить домены к российским регистраторам 2
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
14.01.2014 Департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи возглавил ветеран Tele2 1
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства» 1
04.08.2008 Завершилась пятая конференция разработчиков СПО 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Хачатуров Вартан и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 92 6
Ростех - Автоматика Концерн 1814 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 3
Ростелеком 10802 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 2
ИКС 502 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 502 2
Открытые технологии 729 1
Агава КБ 31 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 1
Caravan - Караван 89 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
AGAVA хостинг - АГАВА-хостинг 4 1
Элвис-Телеком 37 1
Клевер-Телеком 4 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 900 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5539 1
МегаФон 10531 1
InfoWatch - Инфовотч 1153 1
Microsoft Corporation - GitHub 1042 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Т-Платформы - T-Platforms 410 1
VK - Mail.ru Group 3583 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 373 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 577 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 61 1
ИКС - Цитадель ГК 108 1
IDX - Системы управления идентификацией 21 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 1
101Hotels.com 456 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 26 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13527 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3257 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1399 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34066 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 2
Стандартизация - Standardization 2318 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2518 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7756 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5664 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 285 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3195 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9215 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 454 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1243 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 20 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2032 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 318 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 126 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4003 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3271 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10502 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21309 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2910 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17848 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4116 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1632 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9186 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8049 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17751 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2540 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 1
OpenStack 546 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Т-Платформы - exCellenT-Platforms 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 631 1
Linux OS 11353 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
OpenVPN 82 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 123 1
Кабанов Владимир 178 2
Сахненко Сергей 91 2
Белов Виктор 59 2
Михеев Андрей 9 1
Гребнев Егор 41 1
Твердынин Марк 19 1
Воронина Елена 22 1
Ярных Андрей 16 1
Медриш Михаил 15 1
Бурков Дмитрий 15 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Стафеев Денис 6 1
Мельников Павел 4 1
Коновалова Наталья 5 1
Иевлев Станислав 1 1
Якшин Михаил 1 1
Пожидаев Михаил 2 1
Ткачев Дмитрий 29 1
Демидов Олег 2 1
Поляков Игорь 1 1
Колегов Денис 1 1
Якушин Анатолий 5 1
Лупанов Семен 2 1
Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
Глазков Борис 48 1
Хасьянова Гульнара 155 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Панков Александр 80 1
Никифоров Николай 1138 1
Черепенников Антон 86 1
Солодухин Константин 119 1
Бровко Василий 59 1
Новодворский Алексей 114 1
Сачков Илья 126 1
Ушацкий Андрей 105 1
Лаконцев Дмитрий 26 1
Молодцов Александр 19 1
Боковой Александр 3 1
Солженицын Александр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 2
Москва - Марфино 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 1
Европа 24874 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13728 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Америка - Американский регион 2203 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1059 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 230 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5587 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3749 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8686 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5514 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 139 1
Фашизм - Fascismo - Фашистское общественно-политическое движение 52 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2481 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 441 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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