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Хачатуров Вартан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Хачатуров Вартан и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 2
|Сахненко Сергей 91 2
|Белов Виктор 59 2
|Михеев Андрей 9 1
|Гребнев Егор 41 1
|Твердынин Марк 19 1
|Воронина Елена 22 1
|Ярных Андрей 16 1
|Медриш Михаил 15 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Храмцов Павел 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Стафеев Денис 6 1
|Мельников Павел 4 1
|Коновалова Наталья 5 1
|Иевлев Станислав 1 1
|Якшин Михаил 1 1
|Пожидаев Михаил 2 1
|Ткачев Дмитрий 29 1
|Демидов Олег 2 1
|Поляков Игорь 1 1
|Колегов Денис 1 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Лупанов Семен 2 1
|Braniecki Zbigniew - Браниски Збигнев 1 1
|Глазков Борис 48 1
|Хасьянова Гульнара 155 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
|Панков Александр 80 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Черепенников Антон 86 1
|Солодухин Константин 119 1
|Бровко Василий 59 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Сачков Илья 126 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Лаконцев Дмитрий 26 1
|Молодцов Александр 19 1
|Боковой Александр 3 1
|Солженицын Александр 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.