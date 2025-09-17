Разделы

ИКС Музей криптографии и вычислительной техники

ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники

Музей криптографии – научно-технологический музей, посвященный криптографии, математике и новым технологиям. Масштабная экспозиция рассказывает о настоящем, прошлом и будущем криптографии и технологий коммуникации. Задача музея – пробудить интерес посетителей к науке и современным технологиям, однако он также служит пространством для самых разных художественных экспериментов.

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре 1
01.06.2023 Креативная платформа «Простор» от VK запустила бесплатную обучающую программу для медиахудожников 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 2
16.06.2020 Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу 2
21.05.2020 Концерн «Автоматика» участвует в создании первого в России Музея криптографии 2
07.06.2019 «Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1713 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 4
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 77 4
ИКС 361 3
ИКС - Цитадель ГК 100 1
McKinsey & Company Int 257 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4350 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 60 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 587 1
Havas 9 1
John Deere - Джон Дир 27 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Coca-Cola Company 257 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Radugadesign - Радугадизайн 2 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 40 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1103 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 13 1
Парк Зарядье 42 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4640 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11093 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1174 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1960 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3891 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7832 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3084 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 108 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1234 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8017 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5626 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7157 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3740 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7123 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1409 1
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3982 1
Ростех - Автоматика - Круиз-К 4 1
Лобанова Лидия 2 2
Кабанов Владимир 178 2
Фукс Наталья 1 1
Коновалова Ирина 2 1
Нефедкин Иван 1 1
Шульгин Алексей 3 1
Смирнова Анна 5 1
Титовец Анна 1 1
Чеховская Ксюша 1 1
Эпин Дарья 2 1
Гамза Ольга 5 1
Моторко Андрей 72 1
Калачев Константин 1 1
Хачатуров Вартан 11 1
Сахненко Сергей 89 1
Черепенников Антон 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 2
Москва - Марфино 8 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3014 2
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Индия - Bharat 5609 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 306 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1275 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6712 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5186 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1442 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8832 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 589 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 32 1
День молодёжи - 27 июня 969 1
