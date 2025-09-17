ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники

Музей криптографии – научно-технологический музей, посвященный криптографии, математике и новым технологиям. Масштабная экспозиция рассказывает о настоящем, прошлом и будущем криптографии и технологий коммуникации. Задача музея – пробудить интерес посетителей к науке и современным технологиям, однако он также служит пространством для самых разных художественных экспериментов.