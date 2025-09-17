Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИКС Музей криптографии и вычислительной техники
Музей криптографии – научно-технологический музей, посвященный криптографии, математике и новым технологиям. Масштабная экспозиция рассказывает о настоящем, прошлом и будущем криптографии и технологий коммуникации. Задача музея – пробудить интерес посетителей к науке и современным технологиям, однако он также служит пространством для самых разных художественных экспериментов.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
