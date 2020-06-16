Музей криптографии «Криптонита» набирает молодежь в экспертную группу

Будущий музей криптографии, проект научно-производственной компании «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг)», создаваемый совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех», объявил конкурс среди подростков 14-17 лет для вступления в молодежную команду музея криптографии (МКМК). Заявки на конкурс принимаются с 15 июня до 30 июня 2020 г. Подростки примут участие в разработке музейной экспозиции и определении будущего облика музея.

«Главными посетителями музея станут подростки, именно поэтому мы приняли решение сформировать молодежную команду и вовлекать ее уже сейчас, на самом старте, когда идет проектирование музейной экспозиции. Мы ищем проактивных и целеустремленных ребят, которым важно реализовать свою потребность быть нужным и сопричастным. В дальнейшем они смогут использовать полученные знания и опыт, а также пополнят свое портфолио ярким проектом», – сказала руководитель проекта по разработке музея Лидия Лобанова.

Все желающие попасть в МКМК должны разработать творческий проект на тему «Музей 2020». Кроме того, необходимо заполнить анкету и снять короткий ролик (не более 30 секунд) о себе и ответить на вопрос: «Почему я хочу вступить в молодежную команду музея криптографии?».

Работы будут оцениваться по следующим критериям: название музея; соответствие содержания творческого проекта заявленной тематике; актуальность конкурсного проекта – тема имеет связь с настоящим временем; полнота и образность раскрытия темы; глубина содержания; творческая индивидуальность; оригинальность идеи; понятность; применимость к жизни.

После окончания приема работ жюри проанализирует проекты и выберет 15 финалистов, которые и войдут в молодежную команду. Участие бесплатное. Более подробная информация о конкурсе и правилах его проведения на сайте музея криптографии и в официальных группах музея в социальных сетях.

Молодежная команда будет принимать активное участие в создании музея криптографии, влиять на будущее наполнение музейного пространства. Команда будет вовлечена в процесс проектирования пользовательских сценариев и разработки механик интерактивных экспонатов, а также совместно с дизайнерами разработает криптографические сувениры, которые будет выпускать музей. По итогам работы все участники получат памятные дипломы и попадут в историю создания первого в России музея криптографии.