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Открытые Сетевые Технологии Open Net Association ассоциация

Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация

Ассоциация «Открытые сетевые технологии» является некоммерческой корпоративной организацией, созданной с целью координации предпринимательской деятельности, представления и защиты интересов входящих в нее организаций. Ассоциация объединит отраслевые ассоциации, операторов сетей связи, производителей и разработчиков телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также другие заинтересованные организации, включая научно-исследовательские и образовательные институты.

СОБЫТИЯ


07.09.2022 Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN 3
30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 4

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Открытые Сетевые Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 92 1
Открытые технологии 729 1
BBK OnePlus 289 1
МегаФон 10531 1
Huawei 4481 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 1
Xiaomi 2172 1
Intel Corporation 12750 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 436 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2518 2
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 80 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 1
VoNR - Voice over NR - Voice over New Radio - Vo5G - Сервис звонков обеспечиваемый автономной сетью 5G 11 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5323 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3517 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9137 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4298 1
Стандартизация - Standardization 2318 1
Пропускная способность - Bandwidth 1882 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 757 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Node B 37 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26436 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60608 1
OpenStack 546 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 1
Apple iPhone 6 4861 1
Ушацкий Андрей 105 2
Лаконцев Дмитрий 26 2
Белов Виктор 59 1
Хачатуров Вартан 12 1
Хасьянова Гульнара 155 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 441 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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