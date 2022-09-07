Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация

Ассоциация «Открытые сетевые технологии» является некоммерческой корпоративной организацией, созданной с целью координации предпринимательской деятельности, представления и защиты интересов входящих в нее организаций. Ассоциация объединит отраслевые ассоциации, операторов сетей связи, производителей и разработчиков телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также другие заинтересованные организации, включая научно-исследовательские и образовательные институты.