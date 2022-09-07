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Открытые Сетевые Технологии Open Net Association ассоциация
Ассоциация «Открытые сетевые технологии» является некоммерческой корпоративной организацией, созданной с целью координации предпринимательской деятельности, представления и защиты интересов входящих в нее организаций. Ассоциация объединит отраслевые ассоциации, операторов сетей связи, производителей и разработчиков телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а также другие заинтересованные организации, включая научно-исследовательские и образовательные институты.
СОБЫТИЯ
|07.09.2022
|Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN 3
|30.11.2020
|МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 4
Открытые Сетевые Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
|Apple iPhone 6 4861 1
|Ушацкий Андрей 105 2
|Лаконцев Дмитрий 26 2
|Белов Виктор 59 1
|Хачатуров Вартан 12 1
|Хасьянова Гульнара 155 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163802 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33199 1
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