Операторы связи и Сколтех провели совместное лабораторное тестирование решения 5G Open RAN

Ассоциация организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии» (ассоциация «Открытые сетевые технологии») объявила об успешном завершении первого этапа лабораторного тестирования базовой станции 5G под управлением разработанного в Сколтехе программного обеспечения с поддержкой открытой архитектуры (OpenRAN). В ходе тестирования к сети 5G были подключены смартфоны разных производителей, скорость загрузки превысила 1 Гбит/с, совершены голосовые и видеозвонки, выполнена интеграция с ядром сети и базовой станцией стороннего вендора.

Тестирование прошло в июне 2022 г. в федеральном центре исследований и разработок сетевых решений оператора «Мегафон» в Санкт-Петербурге. Объектом испытаний стало программное обеспечение Сколтеха для базовой станции 5G, подключенное к ядру операторского класса, работающее в режиме SA (автономный, standalone). Был создан стенд, демонстрирующий мультивендорную (gNodeB, 5GC) автономную сеть 5G операторского класса.

В ходе тестирования проводилась проверка функциональности, работоспособности и основных показателей производительности программного обеспечения, а также возможностей работы в мультивендорной сети. Были показаны особенности конфигурирования и запуска ПО и его соответствие парадигме развертывания открытых сетей радиодоступа 5G OpenRAN.

Базовая станция 5G, которая управлялась разработанным в Сколтехе ПО, была реализована на аппаратной платформе, состоящей из обычных серверов на базе процессоров Intel, доступных на российском рынке. В качестве приемопередающего устройства (O-RU) использовалось решение компании Foxconn для полосы частот 4,8 – 4,99 ГГц, которая рассматривается в качестве одного из вариантов для развертывания сетей пятого поколения в России. Отечественные аналоги этого оборудования активно разрабатываются и будут доступны на рынке уже в самом ближайшем будущем, утверждают в ассоциации. Кроме того, в тестовом стенде использовалась программно-аппаратная часть (сервер ядра сети, сервер точного времени и базовая станция – все операторского класса) одного из крупных зарубежных вендоров, полноценно эмулирующая реальную операторскую сеть.

Результаты первого этапа испытаний опытных образцов программного обеспечения признаны успешными: подтверждена работоспособность ПО. Успешно проведены проверки: подключения смартфонов различных производителей (Huawei, OnePlus, Xiaomi) с SIM-картами одного из операторов; передачи данных в нисходящем канале, пропускная способность более 1200 Мбит/c.; голосового и видеозвонков (VoNR, ViNR) с использованием ядра сети Сколтеха; интеграции с ядром сети и базовой станцией крупного зарубежного вендора.

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«Отечественное программное обеспечение для сети радиодоступа от Сколтех было протестировано в федеральном центре исследований и разработок сетевых решений ПАО «Мегафон» в Санкт-Петербурге, при этом в испытаниях активно участвовало несколько операторов связи, входящих Ассоциацию. Такой формат совместного лабораторного тестирования стал возможен после разработки соответствующей нормативной базы ассоциации и согласованной методологии. Разработанные в ассоциации процедуры совместного тестирования подтвердили свою эффективность, так как позволяют избежать дублирования, ускорить процессы тестирования отечественного телекоммуникационного оборудования и одновременно получить заключение всех заинтересованных участников», – сказал президент ассоциации «Открытые сетевые технологии» Андрей Ушацкий.

Дмитрий Лаконцев, руководитель центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха, отметил: «Испытания показывают, что наше программное обеспечение для сети радиодоступа вскоре будет готово для использования в реальной сети оператора. Таким образом, у отрасли наконец-то появилась отечественная альтернатива иностранным решениям для пятого поколения. С программным обеспечением, созданным на основе стандартов OpenRAN, можно быстро собрать и запустить полнофункциональную базовую станцию 5G. Купив мощные сервера и приемопередающий модуль, оператор получит полноценный аналог продукции иностранных вендоров. Даже если не получится приобрести самые производительные компоненты, базовая станция все равно будет выполнять свои функции, пусть и не с максимальной эффективностью. Очень важно и то, что этой разработкой мы заложили крепкую основу для создания отечественных решений для сетей LTE и 5G – современных базовых станций с высокой степенью локализации».

Протокол с результатами первого этапа лабораторного тестирования был согласован и подписан участниками процесса. До конца 2022 г. запланирован следующий этап совместного тестирования решения Сколтеха, подготовка к которому уже начата.