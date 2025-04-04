Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25

Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали восемь самых популярных горнолыжных курортов страны по количеству бронирований номеров в отелях. Наиболее востребованным направлением для зимнего отдыха в сезоне 2024/25 стал Сочи. Также в топ-8 курортов вошли Архыз, Шерегеш, Кировск, Байкальск, Белокуриха, Златоуст и Дивногорск. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По объему предложения на платформе в лидерах также Сочи, Архыз и Шерегеш.

«Горнолыжные курорты имеют большой потенциал роста, в том числе, с точки зрения привлечения иностранных туристов и создания новых турпродуктов для наших путешественников. Мы активно развиваем горнолыжные комплексы на Кавказе, в Сибири, на Севере и на Урале, в том числе, благодаря мерам поддержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». По итогам января-февраля видим, что регионы, где работают спортивно-туристические комплексы, показывают высокий прирост турпоездок. За первые два месяца рост числа турпоездок в Карачаево-Черкессии, где расположен курорт «Архыз», составил 23%, в Мурманской области, куда многие приезжают кататься на «Большой Вудъявр» — 15,1%, в Сахалинской области, где привлекает гостей «Горный Воздух» — 17,7%, а Челябинская область, где развивается курорт «Солнечная Долина» — 24,3%», — сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Министерства экономического развития России Георгий Груша.

Интересно, что выбор у путешественников на протяжении сезона увеличивался. Так, количество доступных вариантов в феврале 2025 года было на 4% больше, чем в декабре 2024 г.

Объем бронирования номеров в отелях распределился по всем месяцам зимнего сезона 2024/25 достаточно равномерно. Доля января среди бронирований на курортах из топ-8 составила 35%, февраля — 34%, декабря — 31%.

В среднем в представленных локациях россияне останавливались в отелях на две ночи. На максимально долгий срок — в Архызе и Кировске (по три ночи в среднем). В Сочи и Шерегеше среднее время проживания в номере составило двое суток, в Златоусте, Байкальске, Белокурихе и Дивногорске обычно снимали номер на сутки.

Почти во всех горнолыжных курортах из совместного исследования Минэкономразвития России и «Авито Путешествий» в среднем в номере останавливались по два человека. Исключение — Белокуриха, где количество постояльцев в одном номере равнялось трем.

«Сочи продолжает оставаться флагманом среди горнолыжных курортов России, привлекая, если судить по количеству бронирований номеров в отелях, больше половины любителей лыж и сноуборда. Причину популярности стоит искать большом выборе номерного фонда, удобной логистике до мест катания, наличии трасс для всех уровней подготовки, а также возможностях разнообразить досуг за счет близости к морю и культовым объектам Олимпиады. Конечно, своё значение играет и известный бренд Сочи, но россияне всё чаще обращают внимание на менее популярные горнолыжные курорты и готовы к новым направлениям и открытиям», — сказал Артем Кромочкин, директор «Авито Путешествий».