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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198099
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Россия Дёмино

СОБЫТИЯ


22.07.2026 МТС разогнала LTE для дачников Прикамья 1
01.02.2024 МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края 1
23.05.2017 «Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
20.12.2016 «Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
20.04.2016 «МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
08.07.2015 «МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10690 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
Инжавинский санаторий 1 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9449 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6453 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7538 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9288 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6211 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2736 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12886 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4396 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1614 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26238 1
Пропускная способность - Bandwidth 1901 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4027 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3266 1
МТС 3G-сеть 121 1
Высочина Людмила 22 4
Кайгородова Оксана 100 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1076 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 542 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 154 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 46 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Иноземцево 14 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 121 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Будённовский округ - Будённовск 26 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 85 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Георгиевский городской округ - Георгиевск 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 165492 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 579 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 747 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 41 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 78 2
Россия - СФО - Алтайский край - Солонешенский район - Солонешное 12 1
Россия - СФО - Алтайский край - Тальменский район - Тальменка 19 1
Россия - СФО - Алтайский край - Топчихинский район - Топчиха 5 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 6 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Плёс 8 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Овстуг 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Приморск 14 1
Россия - Кучугур 5 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Армения - Республика 2440 1
Беларусь - Белоруссия 6273 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1429 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2839 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3168 1
Россия - ЦФО - Курская область 744 1
Россия - ПФО - Самарская область 1566 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2821 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1465 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2807 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6070 1
Золотое кольцо России 69 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7463 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3340 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1898 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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