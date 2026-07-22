Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Дёмино
СОБЫТИЯ
|22.07.2026
|МТС разогнала LTE для дачников Прикамья 1
|01.02.2024
|МТС запустила сеть LTE еще в 30 селах Алтайского края 1
|23.05.2017
|«Мегафон» удвоил 4G-покрытие на Ставрополье 1
|20.12.2016
|«Мегафон» запустил 4G в Минеральных Водах 1
|20.04.2016
|«МегаФон» ускорил 4G на Ставрополье 1
|08.07.2015
|«МегаФон» расширил географию сетей LTE на Ставрополье 1
|16.06.2011
|МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10690 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 3
|МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
|Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
|Санаторий имени Н.М. Пржевальского 1 1
|Инжавинский санаторий 1 1
|Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|МТС 3G-сеть 121 1
|Высочина Людмила 22 4
|Кайгородова Оксана 100 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.