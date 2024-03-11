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Направления в начале года, популярность которых сильно выросла

По данным «Твил», по сравнению с январем и февралем 2023 г. количество бронирований выросло на 6%. Средняя стоимость ночи увеличилась на 14%, а средний прайс — на 8%, поскольку средняя продолжительность поездки упала на 5,5%. Об этом CNews сообщили представители «Твил».

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» определил, популярность каких направлений за первые два месяца 2024 г. выросла больше всего по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. На первом месте оказался Владивосток, популярность которого увеличилась на 129%. На втором месте Новый Афон в Абхазии, где бронирования выросли на 110%. А на третьем — курорт Сириус, где бронирования увеличились на 100%.

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Десять направлений для отдыха в январе и феврале, популярность которых сильно выросла: Владивосток, Приморский край (129%) ― 4,347 тыс. руб. /3 ночи*; Новый Афон, Абхазия (110%) ― 5,174 тыс. руб. / 7 ночей; Сириус, Краснодарский край (100%) ― 3,864 тыс. руб. / 5 ночей; Должанская, Краснодарский край (77%) ― 3,671 тыс. руб. / 9 ночей; Саки, Крым (68%) ― 2,746 тыс. руб. / 9 ночей; Южно-Сахалинск, Сахалинская область (64%) ― 4,692 тыс. руб./ 4 ночи; Железноводск, Ставропольский край (52%) ― 2,629 тыс. руб. / 6 ночей; Москва, Московская область (51%) ― 4,371 тыс. руб. / 2 ночи; Кучугуры, Краснодарский край (50%) ― 3,058 тыс. руб. / 8 ночей; Владикавказ, Северная Осетия (49%) ― 2,914 тыс. руб. / 2 ночи.

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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