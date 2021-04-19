«Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах

Генеральный директор АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР) Ксения Сухотина рассказала о том, как в дальнейшем компания видит развитие технологий «Умного города».

«Мы прежде всего хотим обратить внимание на развитие условий для создания предпринимательской инициативы в городе. Поэтому мы разрабатываем новый сегмент нашей платформы «Умный город», который направлен на поддержку и развитие предпринимательской инициативы жителей. Пилотной площадкой станет Глазов в Республике Удмуртия», – сказала она.

Сейчас РИР запускает в Глазове масштабное исследование, которое должно выявить потребности различных социальных групп, инициативы и проблемы предпринимателей для дальнейшего создания электронных сервисов. Финальная цель – создать механизм, позволяющий оперативно отвечать на запросы жителей новыми бизнес-инициативами, а также помогать самозанятым с реализацией их товаров и услуг. Первые сервисы должны появиться летом этого года.

Руководитель МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» Вячеслав Кожухов рассказал об итогах проекта по подготовке муниципалитета Южно-Сахалинска к цифровой трансформации, реализованного в партнерстве с РИР.

В ходе проекта проведен анализ и просчитана стоимость 1200 рабочих операций сотрудников муниципалитета. Из них 240 операций себестоимостью в фонде оплаты труда более 1 млн рублей в год отобраны, ранжированы по степени окупаемости применения цифровых решений. Десять сквозных процессов переведены в электронный формат, что повысило их скорость в среднем в 2,7 раза. Также переданы в тестовую эксплуатацию новые цифровые сервисы и составлен прикладной план дальнейшей цифровизации муниципалитета.

В Ставропольском крае совместно с Росатомом внедрен комплексный продукт «Умный город», включающий цифровой сегмент «туризм и сервис». Проект победил в конкурсе в номинации «Умный город». Платформа действует с декабря 2019 года и сейчас включает 32 модуля для жителей и муниципалитета. Приложение для парковок, «умные» пешеходные переходы и остановки, счетчики на энергоресурсы и вывоз мусора в муниципальных учреждениях и другие сервисы делают жизнь в городе комфортнее, а муниципалитету экономят бюджет. Туристический сервис представлен тремя цифровыми продуктами: мобильное приложение, портал и информационные панели. С их помощью гости города могут познакомиться с достопримечательностями города, афишей мероприятий, выбрать оптимальный маршрут.

Технологии, апробированные в Железноводске, начали тиражироваться еще в девяти городах Ставропольского края. Сам город-курорт, по словам заместителя главы города Евгения Бакулина, планирует и дальше расширять функционал программного комплекса. На улицах появится «умное» освещение, общественный транспорт оснастят системами видеонаблюдения, заработает интерактивный туристический информационный центр. Разрабатывается модуль «Покоритель железных гор», который в одном мобильном приложении свяжет 75 километров тематических торренкуров. Пользователи, зарегистрировавшись в программе, смогут на интерактивной карте видеть свое местоположение, узнавать информацию о маршрутах, сколько идти, видеть такие показатели, как градус подъема или спуска тропы, свой пульс и т.п. За прохождение маршрутов турист получает бонусы – «курортные рубли», этими бонусами можно будет оплачивать до половины чека в городских кафе и ресторанах.

В Сарове платформа «Умный город» действует уже три года. По словам главы города Алексея Сафонова, на сегодняшний день «Умный Саров» включает более 40 модулей для жителей и муниципалитета. Через сервисы обратной связи и голосований горожане участвуют в развитии города и ускоряют решение городских проблем. Платформа позволяет в режиме «онлайн» записаться к врачу, оплатить школьные обеды, спорт, досуг, посмотреть фактическое движение общественного транспорта, помочь людям в решении многих других повседневных дел.

В планах – внедрение новых цифровых сервисов, включая разработку модулей информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, «Благоустройство дворовых территорий», «Планы городских властей»; дооборудование пункта управления главы города; оснащение камерами школ, выездов из города и площадок с твердыми коммунальными отходами; увеличение количества «умных» остановок и др., развитие автоматизированной системы управления дорожным движением.