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Прозоров Дмитрий


30.05.2017 «Мегафон» включил Сбербанку VPN на Кавказе 1
14.04.2017 «Мегафон» улучшает сервис ритейлеров Дона 1
22.03.2017 «Мегафон» подключил к интернету 7 сельхозпредприятий «АгроЭко» 1
09.03.2017 «Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи 1
03.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края 1
22.02.2017 «Мегафон» установил SIM-карты в системы пожарных оповещений Тамбовской области 1
26.01.2017 «Мегафон» обеспечил связью соцмедэкспертов Ставрополья 1
24.01.2017 «Мегафон» предоставит связь городской клинической больнице города Пятигорска 1
19.01.2017 «Мегафон» обеспечит интернетом авиаторов МЧС России 1
14.12.2016 Министерство природных ресурсов Кубани выбрало услуги связи «Мегафона» 1
02.12.2016 «Мегафон» обеспечил «Авенюавто» мобильной связью и «облачным» call-центром 1
22.11.2016 «Мегафон» обеспечит защищенные коммуникации ВТБ24 1
10.11.2016 «Мегафон» обеспечил широкополосным доступом в интернет сеть автосалонов «Дайнава-Центр» 1
09.11.2016 «Мегафон» построил для воронежских фермеров ВОЛС в чистом поле 1
07.11.2016 «Лендлорд» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона» 1
02.11.2016 «Мегафон» подключил интернет для МЧС в горах Карачаево-Черкесии 1
18.10.2016 «Донэнерго» расширил сотрудничество с «Мегафоном» в области M2M 1
17.10.2016 «Мегафон» обеспечил услугами связи сеть аптек «Вита-Плюс» 1
11.10.2016 Международный аэропорт «Ставрополь» перешёл на «Мегафон» 1
26.09.2016 Сельхозхолдинг «Агросвет» переходит на «Мегафон» 1
16.09.2016 «Мегафон» обеспечил автоматизацию бизнес-процессов транспортных компаний 1
13.09.2016 «Мегафон» включил интернет высокогорным таможенным постам Северной Осетии 1
08.09.2016 «Мегафон» выиграл тендер на подключение интернета администрации Краснодара 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 1
05.08.2016 «Мегафон» обеспечил связью администрации главы и правительства Дагестана 1
07.07.2016 «Мегафон» выводит на связь Сельхозперепись-2016 на Ставрополье и Дону 1
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072» 1
17.06.2016 «Мегафон» предоставит услуги связи Следственному комитету РФ по Воронежской области 1
08.06.2016 «Мегафон» вывел «Тагмет» в интернет 1
07.06.2016 «Мегафон» предоставил скоростной интернет таганрогскому «Мегалинку» 1
26.05.2016 «Мегафон» включает адресное информирование спортивному бизнесу 1
18.05.2016 «Мегафон» включил аэропорту Нальчика бесплатную справку 1
28.04.2016 «МегаФон» стал мобильным партнером «Добринского сахарного завода» 1
25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе 1
22.04.2016 «МегаФон» предоставил связь ставропольским медико-социальным экспертам 1
19.04.2016 «МегаФон» интегрировал «Виртуальную АТС» в CRM-систему риелторской компании «Наследие» 1
18.04.2016 Миллеровская таможня продлила контракт с «МегаФоном» на предоставление резервного канала связи 1
14.04.2016 Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон» 1
13.04.2016 По итогам 2015 г. «МегаФон» на 30 тыс. увеличил число корпоративных абонентов в Ростовской области 1
11.04.2016 «МегаФон» стал оператором связи УФСИН Ставрополья 1

Публикаций - 58, упоминаний - 60

Прозоров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 37
МегаФон Кавказский филиал 192 33
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Славянка ГК 18 2
Газпром ПАО 524 1
ВТБ24 583 1
Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Федеральное казначейство России 766 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Прокуратуры Ростовской области 1 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 11
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
Смартизация 177 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
МегаФон VPN-сеть 1 1
МегаФон Наши люди 18 1
Сорокин Андрей 16 1
Нестеров Владимир 5 1
Тарасенко Алексей 16 1
Гиденко Александр 1 1
Чапкий Александр 1 1
Россия - Ростовская область 864 18
Россия - Российская федерация - РФ 57544 15
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 10
Россия - Ставропольский край 461 6
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 5
Северный Кавказ 138 4
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 3
Россия - Тамбовская область 323 3
Россия - Республика Дагестан 265 3
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Туапсе 30 1
Россия - Нальчик 66 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Кубань 55 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Чёрное море - Черноморское побережье 16 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Ставропольский край - Новоалександровск 2 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Ставрополь 274 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Липецк 259 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодар 1040 1
Украина 3378 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
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