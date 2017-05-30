Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прозоров Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 60
Прозоров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 37
|МегаФон Кавказский филиал 192 33
|МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
|Славянка ГК 18 2
|Газпром ПАО 524 1
|ВТБ24 583 1
|Сбербанк Центрально-Черноземный банк 6 1
|Сбербанк Юго-Западный банк 1 1
|МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
|МегаФон VPN-сеть 1 1
|МегаФон Наши люди 18 1
|Сорокин Андрей 16 1
|Нестеров Владимир 5 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Гиденко Александр 1 1
|Чапкий Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766171, в очереди разбора - 669857.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru