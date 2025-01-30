Всероссийская сельскохозяйственная перепись
Сельскохозяйственная перепись — организованный сбор и регистрация сведений и фактов о состоянии сельского хозяйства, с целью получения информации о состоянии факторов и результатов деятельности агропромышленного сектора экономики.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись и организации, системы, технологии, персоны:
|Березкин Григорий 40 1
|Суринов Александр 4 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Некрасов Владимир 10 1
|Лысов Денис 30 1
|Шаин Андрей 6 1
|Бобровников Борис 103 1
|Гименез Вероника 8 1
|Кураш Антон 32 1
|Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
|Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
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