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Всероссийская сельскохозяйственная перепись


Сельскохозяйственная перепись — организованный сбор и регистрация сведений и фактов о состоянии сельского хозяйства, с целью получения информации о состоянии факторов и результатов деятельности агропромышленного сектора экономики.


30.01.2025 Сотни тысяч упакованных планшетов на российской ОС лежат без дела на складе. Их закупили для переписи населения 1
03.10.2019 «Ростелеком» покупает планшеты с российской ОС на 11,5 миллиардов 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
29.08.2016 МТС помогла провести сельскохозяйственную перепись на Дону 1
07.07.2016 «Мегафон» выводит на связь Сельхозперепись-2016 на Ставрополье и Дону 1
22.03.2016 В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников 1
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным 1
31.08.2010 Впервые данные Всероссийской сельхозпереписи опубликованы в Сети на основе Contour BI 1
06.09.2006 Служба государственной статистики ищет поставщика ИТ-оборудования 1
10.07.2006 ИТ-блог: Всероссийская сельскохозяйственная ИТ-перепись 4
06.07.2006 Данные сельскохозяйственной переписи защитят 2
07.11.2005 На СХ-переписи "Крок" заработает 237 млн. руб. 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Всероссийская сельскохозяйственная перепись и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 4
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 2
Ростелеком 9712 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
МегаФон 8853 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
Dell EMC 5030 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
HP Inc. 5688 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
8231 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
Прогноз 1651 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 203 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 581 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Бизон-Трейд 2 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 29 1
Агроэко ГК 22 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 14 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11066 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 5
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
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Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Microsoft Office Excel 1199 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
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Забелин Вячеслав 13 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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