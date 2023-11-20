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Крок КСЭД Комплексная система электронного документооборота
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 19
Крок КСЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Плаунов Сергей 4 3
|Пестерев Алексей 10 2
|Стрелков Сергей 14 2
|Еремеев Олег 1 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Симонов Илья 25 1
|Шальнов Олег 20 1
|Шумовский Иван 7 1
|Клейменова Елена 3 1
|Горбунов Валентин 4 1
|Притула Павел 33 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Мыскин Роман 40 1
|Медведева Марина 1 1
|Мухин Василий 15 1
|Федоринин Илья 4 1
|Lukawiecki Rafal - Лукавецки Рафаль 4 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Forrester Research 833 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.