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Крок КСЭД Комплексная система электронного документооборота

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.11.2023 «К2тех» запустил новую SRM-систему 1
22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1
10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 2
13.05.2019 Зачем нужен консалтинг по разработке ПО 2
17.01.2019 КСЭД 3.0 вошла в Единый реестр российского ПО 1
24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX 1
03.07.2018 Мосгоризбирком автоматизировал документооборот и работу с обращениями граждан 1
12.12.2017 «Крок» атакует рынок СЭД 1
10.02.2016 «Крок» и «Новые облачные технологии» начали сотрудничество в области внедрения офисного ПО 2
08.10.2015 «Крок» внедрил централизованную ECM-систему в «Сибур Холдинге» 1
17.09.2015 «Крок»: Кризис – хорошее время для развития собственных разработок 1
09.10.2013 «Астерос Консалтинг» расширил функционал КСЭД РКК «Энергия» 1
30.07.2007 Украинский холдинг BSG выбрал СЭД PayDox 1
09.07.2007 Билибинская АЭС выбрала «Евфрат-Документооборот» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Крок КСЭД и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1961 10
Dell EMC 5174 3
Docsvision - ДоксВижн 1058 3
Alfresco Software 156 2
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 240 2
WSO2 20 2
Microsoft Corporation 25741 2
Directum - Директум 1259 2
Zimbra - LiquidSys 44 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
OpenText 236 1
ЭвриТег - EveryTag 37 1
Wacom 143 1
Camunda - Camunda Services GmbH 49 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 1
FreshDoc - ДокЛаб - КвикДок 6 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Астерос Консалтинг 65 1
Paybot - Пэйбот 68 1
К2Тех - K2Tech 345 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
SAP SE 5590 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
9560 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 471 1
Oracle Corporation 7067 1
Новые облачные технологии (НОТ) 484 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
SafeTech - СэйфТек 129 1
Pentaho 63 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 454 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Новосибирскэнергосбыт 17 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
Volvo Cars 262 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 276 1
ЦИК РФ - Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 17 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 731 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4940 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 970 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 868 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13897 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 9
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Крок - CROC Java eXtendable Framework 3 2
Новые облачные технологии - МойОфис 954 2
Microsoft Windows 16852 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 285 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 1
Directum Solo 60 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
Syntellect Tessa 66 1
Directum Jazz 46 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 151 1
Microsoft Azure Logic Apps 2 1
Apache ActiveMQ 34 1
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Paybot - PayDox 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 1
Kofax Capture - Kofax Ascent Capture 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
Dell EMC Captiva 29 1
К2Тех - Закупёр SRM-система 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 654 1
WSO2 ESB - WSO2 Enterprise Service Bus 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Apple iOS 8556 1
Linux OS 11489 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Abbyy FlexiCapture 178 1
Microsoft Azure 1523 1
Плаунов Сергей 4 3
Пестерев Алексей 10 2
Стрелков Сергей 14 2
Еремеев Олег 1 1
Аксельрод Илья 18 1
Симонов Илья 25 1
Шальнов Олег 20 1
Шумовский Иван 7 1
Клейменова Елена 3 1
Горбунов Валентин 4 1
Притула Павел 33 1
Кадников Вячеслав 20 1
Мыскин Роман 40 1
Медведева Марина 1 1
Мухин Василий 15 1
Федоринин Илья 4 1
Lukawiecki Rafal - Лукавецки Рафаль 4 1
Смирнов Алексей 269 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1784 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
ЛНР - Луганск 35 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1213 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Индия - Bharat 5859 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3564 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Украина 7915 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1680 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1022 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1815 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2385 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 713 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 207 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
Forrester Research 833 1
Единый день голосования 142 1
Docsvision Day 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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